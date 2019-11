‘Concerto de Outono’ da Agrupación Musical do Rosal para celebrar o 15º Aniversario da súa coral

Dende a Agrupación Musical do Rosal queren convídannos o Concerto de Outono que terá lugar vindeiro domingo 17 de novembro, ás 18:00 h. no Auditorio do Rosal, con motivo do 15º Aniversario da nosa coral.

O acto estará presentado por Jose Pérez Enríquez e participarán:

– Grupo Do Lusco o Fusco (A Guarda), que desenrola unha gran labor no ámbito do folclore galego, e organiza anualmente o Encontro dos pobos, onde se dan cita grupos de todo o mundo.

– Agrupación Coral de Lores (Meaño) unha das corais que máis destacan na actualidade na nosa provincia e que ven de acadar este ano o 2º posto no Certame de Corais de Arbo.

– Coral da Agrupación Musical do Rosal, a coral anfititroa, que baixo a dirección de Toñi Santos, directora dende os comezos da coral, ofrecerán o público unha escolma das mellores pezas do repertorio de todos estes anos.

A entrada será de balde ata completar aforo e abriranse as portas o público ás 17:15 horas.