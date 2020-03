A Deputación de Pontevedra establece as novas bases das axudas de emerxencia”para achegar canto antes os recursos aos concellos”

As bases modificadas, que publicaranse no BOPPO este próximo venres, recollen a posibilidade de solicitar o 100% do importe, tal e como trasladou a presidenta provincial na última reunión do Comité de Seguimento

A Deputación de Pontevedra remitiu hoxe aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia unha comunicación para informar que o próximo venres publicarase no BOPPO a resolución presidencial de modificación das bases reguladoras das axudas básicas de emerxencia para este ano 2020.

A finalidade da modificación é que os concellos poidan solicitar á Deputación o 100% do importe que lles corresponde para poder atender con maior axilidade orzamentaria as necesidades das persoas máis vulnerables durante o Estado de Alarma decretado polo COVID19. Terán prioridade as axudas destinadas a cubrir as necesidades das familias con menores ao seu cargo que se atopen en situación de exclusión social ou en risco de estalo, e inclúense atencións de carácter complementario.

En canto ao prazo de presentación de solicitudes, mantense o prazo establecido nas bases reguladoras aínda que deberán presentarse por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), sendo válidas as solicitudes presentadas dende o tres de marzo de 2020. Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que prevé a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Por outra banda, a Deputación de Pontevedra está a tramitar de urxencia as novas bases do Plan Concertado e SAF, en vías de ser publicadas a próxima semana, e o goberno provincial está a ultimar unha nova liña de axudas para dotar de máis recursos a fin de atender as demandas sociais nos concellos.