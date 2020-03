O 26 de marzo de 1995 entraba en vigor o Tratado de Schengen, e nacía unha Europa sen fronteiras onde a libre circulación de persoas e mercadorías quedaba permitida.

Con tal motivo compartimos o comunicado do director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez Fernández e do vice director, João Fernando Brito Nogueira, ao respecto da actual situación de peche de fronteiras debido á expansión da pandemia do COVID19 e o do 25 aniversario do Tratado de Schengen, que se celebra hoxe.

Galicia e Portugal, hoxe máis que nunca, unidos de corazón no 25 aniversario da eliminación das fronteiras europeas