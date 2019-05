20 de maio, Día Mundial das Abellas

Todos dependemos da supervivencia das abellas. Os alimentos que consumimos, como as froitas e as verduras, dependen directamente dos polinizadores (abellas, bolboretas, morcegos, colibríes, etc.). Un mundo sen polinizadores supoñería un mundo sen diversidade alimentaria, sen arandos, café, chocolate, cogombros, nin moitos outros alimentos.

Ao polinizar as plantas e as árbores, os polinizadores son indispensables nos ecosistemas agrícolas para o cultivo de froitas, a horticultura e a produción de forraxe, así como para a produción de sementes de moitas plantas que das que se extraen as súas raíces e as súas fibras, como o algodón ou o liño. Serven tamén como produtos básicos para a elaboración de medicamentos, biocombustibles ou materiais de construción.

A gran maioría das especies de plantas con flores producen sementes só se os animais polinizadores transportan o pole desde as anteras ata os estigmas das flores. Sen este traballo, desaparecerían moitas especies e moitos procesos do mesmo ecosistema.

A polinización é, por tanto, un proceso crave tanto para os ecosistemas naturais como para aqueles xestionados polo ser humano. Trátase dunha contribución esencial na produción de alimentos e os medios de subsistencia humana, e vincula directamente os ecosistemas silvestres cos sistemas de produción agrícola.

Os insectos invasores, os pesticidas, os cambios no uso das terras e os monocultivos poden reducir os nutrientes dispoñibles e supoñer unha ameaza para as colonias de abellas.

Para crear conciencia sobre a importancia dos polinizadores, as ameazas ás que se enfrontan e a súa contribución ao desenvolvemento sustentable, as Nacións Unidas declararon o 20 de maio como Día Mundial das Abellas.

Por que celebramos o 20 de maio do Día das Abellas?

O 20 de maio coincide co aniversario do nacemento de Anton Janša que, no século XVIII, foi pioneiro da apicultura moderna na súa Eslovenia natal. Janša eloxiaba o boas traballadoras que son as abellas e a pouca supervisión que necesitan do seu traballo.

Con motivo da celebración do Día este ano, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura ( FAO) e a Misión Permanente da República de Eslovenia organizan conxuntamente un acto en conmemoración do Día Mundial da Abella, co fin de concienciar sobre a importancia das abellas e fortalecer a colaboración entre as partes interesadas.