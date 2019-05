O filial do Balonmán Porriño consegue o ascenso á División Prata Feminina

Eva García, alcaldesa do Porriño ofreceu unha recepción no Concello á plantilla do equipo filial do Balonmán Porriño que vén de acadar o seu ascenso á División Prata Feminina.

O conxunto porriñés obtivo a promoción grazas a gañar os tres partidos do sector de ascenso disputado o pasado fin de semana na nosa cidade. Derrotou a KTM Balsebike; EMD Aceuchal e no partido definitivo ó Balonmán Zamora.

Deste xeito Porriño é unha das poucas cidades de España cun club de balonmán que pode presumir de ter ó seus equipos femininos nas dúas principais categorías nacionais.