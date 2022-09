Zona Franca pon en marcha unha aceleradora do sector téxtil con Roberto Verino

Zona Franca pon en marcha con Roberto Verino unha nova aceleradora, ViaTextil, que o delegado do Estado, David Regades; e o presidente e fundador de Roberto Verino presentaron na sede de Zona Franca, nun acto con presenza de empresas do sector

David Regades explicou que “o programa está destinado a startups, empresas de recente creación e pemes que teñen potencial para crecer, buscamos proxectos liderados por equipos con talento que unicamente necesitan un empuxón para crecer innovando e cunha estratexia definida”. Engadiu que a proposta de Verino “presentaba un coñecemento profundo do sector e nela identificábanse as necesidades detectadas no sector téxtil”.

Roberto Verino sinalou que “o sector téxtil é un aceno de identidade de Galicia que hai que seguir proxectando con iniciativas como esta acelaradora”. Verino admitiu que a “idea de presentarnos a esta licitación foi un reto para nós como empresa e fixémolo convencidos de poder liderar un proxecto tan apaixonante e innovador como este repleto de sinerxias”. Recoñeceu, durante a súa intervención “a gran importancia de toda a área metropolitana de Vigo con José Regojo e a súa fábrica de camisas ou as máquinas de coser de Refrey que axudaron a consolidar un sector que ten moito que dicir desde Galicia para o resto do mundo”.

O 3 de outubro abrirase a convocatoria, que permanecerá aberta ata o día 28 dese mesmo mes. A publicación de admitidos farase en novembro e ese mesmo mes empezará o programa cunha xornada de benvida aos 10 participantes seleccionados entre todos os rexistrados. Os criterios de selección dos participantes estarán perfectamente definidos e ao alcance dos interesados nas bases da convocatoria. O proceso de aceleración durará sete meses.

Tras o éxito de programas sectoriais como VinoExterior, CulturaExterior ou MarExterior, Zona Franca quixo dar unha volta de porca no apoio á innovación e desenvolvemento de negocio das empresas galegas. Esta vez foron as propias empresas as que identificaron cales eran as necesidades detectadas no seu sector e os obxectivos que se poderían alcanzar co programa. A proposta que obtivo mellor puntuación foi a presentada por Roberto Verino para o sector téxtil.

O programa da aceleradora contará cunha selección de 20 relatores, todos eles profesionais de recoñecido prestixio, con ampla formación, expertos en desenvolvemento de negocio e estratexia empresarial, e cunha ampla traxectoria vinculada ao sector téxtil.