Zona Franca de Vigo poñerá en marcha un plan estratéxico en Tui con dous eixos fundamentais, analizar as oportunidades que se ofrecen e a xeración de emprego

O Consorcio da Zona Franca de Vigo poñerá en marcha un plan estratéxico sobre Tui e a súa comarca para analizar as oportunidades e aproveitar as súas fortalezas. O delegado do Estado, David Regades, reuniuse hoxe co alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para concretar a realización deste traballo de análise, que ofrecerá ferramentas para a toma de decisións.

O delegado de Zona Franca, David Regades, explicou que na reunión “analizáronse os cimentos do plan estratéxico que vai realizar Zona Franca nesta comarca e en Tui como o seu capital e como vai ser a colaboración”. Neste sentido precisou que “este plan vai ter a súa base na cidade de Tui, para ofrecer unha estratexia que busca fortalecer a empresas e emprego” porque “un dos eixos fundamentais do plan é a xeración de emprego e analizar as oportunidades que se ofrecen en Tui”.

O traballo comezará cun diagnóstico estratéxico con toda a información e datos obxectivos do municipio e a súa contorna. Non só analizarase a economía, o tecido empresarial e a situación social ou tecnolóxica, senón tamén a repercusión da crise do covid. A información sintetizarase nunha matriz DAFO, cun informe final que incluirá cada sector, áreas económicas e o futuro potencial que ten Tui e a súa comarca e a súa repercusión no desenvolvemento económico na súa área.

Con todo iso farase un plan operativo coas actuacións e instrumentos que se deben implementar, coas accións xerais para Tui e comarca. Finalmente poñeranse sobre a mesa as propostas de colaboración, instrumentos públicos ou axudas públicas que se poden poñer en marcha.

David Regades engadiu que “todo este proceso terá a súa propia folla de roteiro para que non quede nun documento, senón que se converta en realidade”, así que haberá un comité de seguimento desde Zona Franca con persoal do Concello.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, agradeceu a visita do delegado do Estado “que serve para plasmar o compromiso dun plan estratéxico e empresarial da comarca de Tui”. Asegurou o rexedor que non é un feito puntual e destacou “a colaboración que Zona Franca vén prestando ao Concello para levar adiante proxectos que nos demanda o noso tecido comercial e empresarial”.