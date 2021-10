Zona Franca abre a cuarta edición de ViaExterior para apoiar a 20 empresas a saír a novos mercados

Os participantes desenvolverán o seu plan de internacionalización co apoio de persoas expertas en comercio exterior durante 7 meses, sen custos e de maneira personalizada

O Consorcio da Zona Franca de Vigo lanza a cuarta edición de ViaExterior, a aceleradora multisectorial deseñada para promover, acelerar e aumentar a probabilidade de éxito na internacionalización das pemes galegas.

O delegado do Estado, David Regades, explicou que “a aceleradora está aberta a empresas tanto de recente creación como as que xa teñen experiencia, co obxectivo de acceder a novos mercados. O prazo de inscrición estará aberto ata o 8 de novembro”.

ViaExterior é un dos programas centrais en liña coa estratexia de internacionalización que o Consorcio seguiu os últimos anos, promovendo o desenvolvemento económico do tecido empresarial galego, con independencia do sector e facilitando que as empresas accedan a novos mercados. Ata a data, 60 empresas recibiron asesoramento e formación personalizada a través deste programa. Con este convocatoria, 20 novas empresas contarán co apoio do Consorcio da Zona Franca para os seus plans de expansión.

O delegado do Estado, David Regades, anima a presentarse á convocatoria da aceleradora, que estará aberta ata o 8 de novembro

Fiel á súa lema “Máis rápido, máis lonxe e mellor”, a aceleradora ten o obxectivo de dotar ás empresas das ferramentas necesarias para que sexan capaces de internacionalizarse con menos esforzo, menos tempo e con maiores garantías de éxito. A selección de proxectos realizarase atendendo a criterios como o grao de acelerabilidad, de innovación ou pola súa contribución á dinamización do tecido empresarial galego.

Por que destaca ViaExterior

As empresas recibirán formación personalizada e adaptada ás súas necesidades durante 7 meses. Para iso, dispoñerán de titoría individual e dun equipo de mentorización en mercados internacionais.

ViaExterior está deseñado cun enfoque fundamentalmente práctico, con talleres presenciais formativos para resolución de casos e acceso a unha plataforma de teleformación con contidos didácticos en formato audiovisual e documentación complementaria.

Tratarase así mesmo de fomentar o establecemento de posibles acordos de colaboración entre os participantes, con talleres específicos que faciliten o networking e o intercambio de información e experiencias, tamén con proxectos de edicións anteriores.

Novidades desta edición

Como novidade, esta edición expón roteiros formativos diferenciados para empresas de produto e de servizos, unha necesidade constatada para ofrecer unha personalización real no asesoramento. No enfoque dos plans de internacionalización terase en conta tamén a necesidade de deseñar accións concretas que inclúan medidas de responsabilidade social e con perspectiva de xénero.

Balance das edicións anteriores

A maioría das empresas de ViaExterior lograron estar presentes en, polo menos, un novo mercado a través de exportación directa, de creación de filiais ou con novos distribuidores, e aumentaron a súa facturación en liña.

Outro aspecto destacado é que a maior parte das empresas ampliaron o seu equipo humano na área de internacionalización, ben a través da contratación de novos profesionais ou mediante a ampliación da súa rede de distribuidores e axentes no exterior.

Adicionalmente, entre algunhas das empresas participantes estableceuse un marco de colaboración para poñer en marcha novos proxectos, e outras lanzaron novos produtos adaptados aos mercados internacionais.