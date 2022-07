Xuntanza entre Universidade e Concello de Vigo sobre a posible cesión do edificio Siemens na ETEA

Unha nova xuntanza sobre a ETEA a próxima semana

Sobre o edificio Siemens da ETEA, Caballero destacou que Zona Franca, propietaria do inmoble, “ten intención de cedelo á Universidade de Vigo, como xa lle adiantei ao reitor hai varios meses”.

O tema quedou aparcado polas eleccións á reitoría da UVigo, pero unha vez rematado o proceso coa reelección de Reigosa, a vindeira semana retomaranse as negociacións e terá lugar unha xuntanza entre o delegado do Estado na Zona Franca, David Regades, o presidente da entidade, Abel Caballero, e o reitor e parte do equipo de goberno “para falar a fondo da cesión do edificio aos efectos da súa utilización por parte da Universidade”. O alcalde ofreceu tamén toda a colaboración do Concello no relacionado coa futura Cidade do Mar na ETEA e o traslado ou creación de dependencias da Universidade nesta zona.