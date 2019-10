Xornada de portas abertas no Convento de SanPayo cunha mostra de arte transfronteiriza asinada por estudantes

Como resultado do proxecto gañador do orzamento participativo transfronteirizo de Cerveira-Tomiño en 2019, preto de 200 nenos de ambos municipios desenvolveron conxuntamente unha actividade que combinou arte e natureza nun espazo cargado de singularidade ao longo dunha semana.

Como xeito de marcar outro aniversario do finado mestre José Rodrigues, o convento de SanPayo abrirá as súas portas o 26 de outubro para que as comunidades educativas e a poboación en xeral gocen do traballo realizado.

No Monte de SanPayo a apreciación da natureza é unha preocupación que se conserva continuamente, tanto polos franciscanos como o mestre José Rodrigues, e agora pola veciñanza de Cerveira e Tomiño. Baixo a dirección da artista multidisciplinar galega Mercé de Rande, que deseñou o concepto do proxecto, e con talleres en colaboración coa artista portuguesa e deseñadora gráfica Mariana Carapinha, os nenos do 5º grao de Cerveira e Tomiño tiveron o reto de darlle ás á imaxinación.

Divididos en grupos transfronteirizos, os nenos participantes realizaron un traballo moi creativo cun forte compoñente ambiental, empregando materiais e natureza reutilizables (follas, paus, conos de piñeiro, pedras, botellas e cuncas de plástico, entre outros), ademais de experimentar un intercambio lúdico-pedagóxico de carácter transfronteirizo.

O resultado final presentarase publicamente a través dunha única e atractiva instalación artística, nunha xornada de portas abertas do Convento de SanPayo a toda a comunidade. Este proxecto foi promovido conxuntamente polas asociacións de pais dos centros escolares de Cerveira e a Mesa ANPAS dos centros educativos de Tomiño, no marco da última edición do orzamento participativo transfronteirizo.