No municipio da Guarda e en cooperación cos Servicios Sociales, voluntarios de Conrazones, seguen axudando ás familias sen recursos que están confinadas nas súas casas e non teñen diñeiro para acudir ao supermercado, tomando todas as precaucións que as autoridades están a impoñer.

A repartición de alimentos está a realizarse de maneira extraordinaria entre persoas maiores e familias con nenos. A semana pasada recolléronse 120 repolos, dos cales 30 foron repartidos entre as familias que axudamos semanalmente e co resto fíxose un trueque con outra asociación por arroz e fabas.

Agora que a xente esta facendo limpeza en casa e ordenando armarios, animámosvos a que lavedes o que este ben, gardalo en bolsas e cando se levante o estado de alarma, achegádelo á asociación para darlle unha segunda oportunidade.

E lembrade: “QUEDEMOS NA CASA” “ENTRE TODOS, IMOS CONSEGUILO” CUN PEQUENO XESTO, AS COUSAS CAMBIAN.