Vitoria lusa na regata ‘Trofeo Conde de Gondomar’ co triunfo do Yess Too de Rui Ramada

O 44º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, disputado durante o últimos catro días en Galicia, baixou o pano este domingo coa celebración dunha proba que resultou ser decisiva e a entrega de premios aos gañadores da competición.

O comité de regata programara dúas mangas do tipo barlovento sotavento para clausurar o trofeo pero a meteoroloxía, que foi protagonista durante as dúas primeiras xornadas, volveu facerse notar. O vento tardou en presentarse no fondeadero de Cíes, escenario da competición, e os veleiros tiveron que manterse flotando durante dúas horas antes de poder lanzarse de novo a por o campionato.

En disputa, un percorrido entre boias de algo máis de catro millas para os grandes barcos e algo menor para os máis pequenos e monotipos, ao que as tripulacións tiveron que facer fronte cun vento do oeste duns 6 nós de media, que nunca pasou dos 8. Foi unha proba complicada, moi técnica, con dificultades para atopar os mellores bordos e mesmo para avanzar en popa coa marea baixando.

Con características moi distintas ás dúas probas costeiras que abriron esta edición do Conde de Gondomar, a pericia dos patróns para avanzar o máis rápido posible nos barlosotas foi determinante á hora de definir os podios finais, que reafirmaron as apostas de moitos pero que tamén deixaron algunhas sorpresas de última hora.

STORAX ORC 1-2-3

Na clase Storax ORC 1-2-3, o Yess Too do Monte Real Club de Yates, armado e patroneado polo portugués Rui Ramada fixo triplete na competición, ao levar o galardón ao vencedor do Carrumeiro en tempo real, o primeiro premio dos da súa clase e o de vencedor da xeral, que recibiu de mans do director xeral de SabadellGallego, Pablo Junceda.

Esta é a segunda vitoria no Conde de Gondomar que logra o armador luso desde que fai dez anos empezou a participar na competición. En 2014 lograse o triunfo co Fifty, un dos barcos que máis satisfaccións déronlle a Ramada, co que, entre outros trofeos, gañou o Príncipe de Asturias en varias ocasións.

O segundo e terceiro posto do Conde 2019 foron para dous dos barcos máis laureados na historia da competición, ambos os do Real Club Náutico de Vigo: o Aceites Abril dos irmáns Pérez Canal, que finalmente non puido asinar a súa cuarta vitoria consecutiva; e o Pairo 8 de José Luis Freire, o mellor na proba deste domingo.

PSA RETAIL ORC 4-5

Na competición dos Psa Retail ORC 4-5, o Balea Dous de Luís Pérez, do Real Club Náutico de Rodeira, logrou quitarse a espiña da anterior edición, na que quedase segundo, subíndose este domingo todo o máis alto do podio.

A Burla Negra de Juan José Martínez, do Club Náutico Castrelo de Miño; e o Unus de Luís García Trigo, con grímpola do Monte Real Club de Yates, foron os merecedores da prata e o bronce da competición.

RÍAS BAIXAS J80

Na clase Rías Baixas J80, a gran actuación do Cunichán de Santiago Estévez na última proba en liza, na que resultou vencedor, permitiulles escalar posicións ata a primeira posición, facendo caer ao Luna Nueva de Juan Luís Tuero.

O asturiano, que viña líder desde o comezo da cuadraxésimo cuarta edición do Conde de Gondomar caeu ao segundo posto e en terceira posición situouse o Maija de José Luis Pérez, tamén do Monte Real Club de Yates.

MARTIN MILLER FÍGARO

Na clase Martin Miller Fígaro o Bouvento e o Ladeira foron os dous barcos que mantiveron durante toda a competición as apostas máis fortes no xogo pola vitoria final, que acabou por levar o Ladeira, patroneado pola vicecomodoro do Monte Real, Genoveva Pereiro.

O Bouvento de Fernando Rey quedou segundo e o Tutatis de Víctor Fernández, terceiro barco en discordia desde o xoves, non logrou subir da terceira posición que mantivo durante as dúas primeiras xornadas e na que se reafirmou na etapa final.

Na entrega de premios celebrada en Baiona, que puxo o punto e final á competición, participaron o director xeral de SabadellGallego, Pablo Junceda; o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro; as deputadas da Deputación de Pontevedra, Iria Lamas e Raquel Giráldez; o director de banca privada e o director de colectivos profesionais de Banco Sabadell, José Celada e Manuel Prol; o xerente de PSA Retail Vigo, Daniel Martín; e o vicepresidente do Monte Real Club de Yates, Alejandro Retolaza.

A PRÓXIMA CITA: O 34º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

O Conde de Gondomar serve de prólogo a outra das regatas históricas do Monte Real Club de Yates, o Trofeo Príncipe de Asturias, que neste 2019 cumpre o seu trixésimo cuarta edición e celebrarase a comezos de setembro, os días 6, 7 e 8. Volverá incluír, un ano máis, a HOLA! Ladies Cup.

44º CONDE DE GONDOMAR · TROFEO BANCO SABADELL

Clasificación xeral final · Domingo, 28 de xullo de 2019

CAMPIÓN DEL 44º CONDE DE GONDOMAR

YESS TOO · RUI RAMADA · MRCYB

CLASIFICADO CAMPIONATO DE ESPAÑA DE ALTURA

PAIRO 8 · LUIS BUGALLO / MANUEL MARÍA · RCN VIGO

GAÑADOR DA ETAPA DO CARRUMEIRO EN TEMPO REAL

YESS TOO · RUI RAMADA · MRCYB

MELLOR BARCO PORTUGUÉS EN ETAPA DO CARRUMEIRO

YESS TOO · RUI RAMADA · MRCYB

CLASE STORAX ORC 1-2-3

YESS TOO · RUI RAMADA · MRCYB ACEITES ABRIL · LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL · RCN VIGO PAIRO 8 · LUIS BUGALLO/MANUEL MARÍA · RCN VIGO

CLASE PSA RETAIL ORC 4-5

BALEA DOUS · LUIS PÉREZ · RCN RODEIRA LA BURLA NEGRA · JUAN J. MARTÍNEZ · CN CASTRELO MIÑO UNUS · LUIS GARCÍA TRIGO · MRCYB

CLASE RÍAS BAIXAS J80

CUNICHÁN · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · MRCYB MAIJA · JOSÉ LUIS PÉREZ · MRCYB

CLASE MARTIN MILLER FÍGARO