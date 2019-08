A Guarda recibe o diploma de ouro da Rede galega de praias sen fume

O Director Xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez, entregoulle ao concelleiro de Tráfico e emerxencias, e medio ambiente, Xan Lois Lomba, o diploma de ouro da Rede galega de praias se fume, asistiron tamén o tenente-alcalde, Anxo Baz e a concelleira Montserrat Magallanes.

Nestes momentos, 141 praias de 64 concellos integran a rede, sendo A Guarda un dos 10 municipios no que todas as súas praias se atopan dentro da rede.

A Rede, posta en marcha pola Consellería de Sanidade, a través da súa Dirección Xeral de Saúde Pública, é cada vez máis extensa, repartida non só nos concellos da costa, senón, tamén, polas ribeiras dos ríos, xa que conta con 29 praias fluviais, o que facilita poder elixir espazos libres de fume do tabaco para desfrutar do tempo de ocio.

Dende o Concello da Guarda recórdase que é moi necesaria a implicación de todos e a participación activa da sociedade para sensibilizar á poboación ante estes consumos de risco para a saúde.

As últimas cifras de prevalencia en Galicia indican que o 19,7% da poboación da nosa comunidade é fumadora e o 15,3% dos mozos e mozas de 16 a 24 anos fuman diariamente