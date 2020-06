Vigo contará cun Centro de Negocios enfocado a ‘Nova Economía’

Zona Franca adquiere o antigo centro de Informática de Caixa Nova

Nunha tarde de sesións sucesivas hoxe celebráronse en Zona Franca as reunións telemáticas das súas dous máximos órganos de dirección e xestión, o Pleno e o Comité Executivo.

Presidido o primeiro polo Alcalde, Abel Caballero, e o segundo polo Delegado, David Regades, en ambas as xuntas aprobouse a compra do edificio da rúa López Moura, ata o de agora propiedade de Abanca e que no seu día foi o centro de informática de Caixavigo, unha propiedade que consta de catro edificios situados entre as rúas López Moura, Tomás Alonso e Arquitecto Pérez Bellas nunha parcela duns 8.500 metros cadrados, polos que Zona Franca pagará o prezo de taxación de 12.277.145 euros.

En palabras de Regades “Zona Franca comprométese a realizar nesta propiedade un gran proxecto que vaia máis aló dun clásico centro de negocios, queremos facer complexo a favor das novas necesidades da economía onde se dedique especial atención á I+D+i, ás novas tecnoloxías e como é habitual no noso traballo, en estreita colaboración coa Universidade”. Ademais da repercusión directa que isto poida ter no impulso económico, os máximos responsables de Zona Franca consideraron que este gran investimento supoñerá tamén un activo dinamizador da contorna urbana onde se incardina a parcela que leva anos sen actividade.

Con esta decisión, Zona Franca pecha un proceso para a adquisición de inmobles en Vigo que se abriu mediante licitación pública o pasado mes de xullo en dous diferentes lotes, un deles polo que se buscaba un inmoble dentro do Casco Lanuxe da cidade, quedou deserto, e estoutro ao que se presentaron tres ofertas das que a única admitida foi a presentada por Abanca sobre a que se solicitou aos Servizos Técnicos do Ministerio de Facenda un informe-taxación destes inmobles. Este informe foi emitido con data 24 de febreiro do 2020 pola Unidade Técnica da Delegación de Economía e Facenda de Galicia do Ministerio de Facenda sobre o que se estableceu a cantidade mencionada. Cabe sinalar que noutro informe emitido polo director de Servizos Técnicos e Obras do Consorcio, valorouse a rehabilitación dos catro inmobles en 9.892.835 euros sen contar os equipamentos. Este documento definiu unha superficie alquilable de 12.362 metros cadrados e a posibilidade de habilitar 122 prazas de aparcamento e sobre este esquema realizouse un estudo de viabilidade económico-financeira que considerou viable o investimento. Como explicou Regades, todos estes documentos avalan que este proxecto de investimento público someteuse a un proceso rigoroso de selección e avaliación.

Durante a sesión plenaria, o delegado informou o presidente e ao resto dos vogais das principais decisións que se foron tomando durante estes meses, particularmente das medidas destinadas a mitigar o impacto da crise provocada polo coronavirus COVID-19 sobre as empresas instaladas e radicadas nos distintos inmobles e polígonos do Consorcio. Regades tamén, avanzou as novas estratexias nas que se está traballando en Zona Franca para impulsar a reactivación económica no tempo post- Covid que requiren un aumento do investimento público para estimular a economía no curto prazo e outras medidas de fortalecemento das nosas empresas cara a unha economía máis produtiva, competitiva e sostible a medio e longo prazo.