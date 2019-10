Unhas xornadas reivindican unha postura belixerante dos medios contra a violencia machista

Preto do 90% da ficción audiovisual ten a homes como protagonistas, que son tamén os asinantes do 85% dos artigos de opinión publicados o pasado ano nos principais xornais galegos e ocupan o 75% dos postos directivos nas principais empresas de comunicación españolas.

Estas son algunhas das cifras que este xoves puxeron sobre a mesa as e os participantes nas xornadas Comunicación, igualdade e violencia contra as mulleres, dirixidas a pór o foco na importancia do audiovisual na de transmisión de valores e no importante papel dos medios na loita contra a violencia contra as mulleres. “O primeiro que temos que facer á hora de informar sobre violencia machista é ter unha mirada comprometida e belixerante”, salientou nese senso o xornalista e profesor José María Calleja na conferencia de apertura deste foro organizado pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo e a organización Enclave Feminista e promovido cos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia transferiu á institución académica.

“A Universidade ten que ser unha fábrica de cidadáns críticos, que permitan facer unha sociedade xusta e igualitaria”, salientou o reitor, Manuel Reigosa, na apertura das xornadas, na que puxo de relevo a importancia de combater a “invisibilidade” tanto das mulleres como das propias desigualdades para evitar “que haxa xente que pense que xa chegamos á igualdade” “Non podo pensar que a nosa Universidade é igualitaria, xa me gustaría”, engadiu o reitor, que nese senso amosou a súa ledicia pola sentencia do Tribunal Supremo “que permite que as por parte das universidades se faga discriminación positiva de cara a acadar un maior número de catedráticas”.

Reivindicar o papel dos medios como “unha plataforma clave para loitar contra a violencia machista, denunciar as agresións e sensibilizar á sociedade” é, como engadiu a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, un dos obxectivos centrais dunhas xornadas que, como engadiu o decano, Xosé Baamonde, “lanzan unha mensaxe moi clara contra a neutralidade e a indiferenza” no tratamento informativo desta lacra social. Nesta liña, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, puxo sobre a mesa cifras como as 1024 mulleres asasinadas en España desde 2003 ou 1,7 millóns de denuncias presentadas desde 2003 para pór de relevo a gravidade do “terrorismo machista” fronte a “movementos negacionistas”. Así mesmo, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, lembrou que, segundo datos das Nacións Unidas, “só unha de cata catro persoas que lemos ou escoitamos nos medios son mulleres” e que “só aproximadamente un terzo con dos papeis con diálogo no cinema son femininos”, á vez que denunciou que pese a que as mulleres son maioría nas titulacións vinculadas coa comunicación, os homes “ocupan o 75% dos postos directivos” nas 30 principais empresas de comunicación do país, segundo un informe da Asociación da Prensa de Madrid.