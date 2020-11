Unha nova sinalización permite coñecer mellor nove elementos do patrimonio no rural tudense

Coa finalidade de promover a valorización destes bens por parte de visitantes e veciños, o Concello de Tui, ao abeiro dun convenio asinado con Turismo de Galicia no pasado mes de agosto, ten sinalado nove elementos patrimoniais localizados no ámbito rural do municipio.

O investimento realizado acada a cifra de 5.390,55 euros parte deste importe é financiado ao abeiro do reseñado convenio con Turismo de Galicia.

Estes son os elemntos sinalizados:

Igrexa de San Miguel de Pexegueiro

Ponte da Veiga

Ponte das Febres, en Ribadelouro

Capela da Virxe do Camiño, en Rebordáns

Monumento aos Mártires de Sobredo, en Guillarei

Muíños do Regueiro, en Paramos

Muíños do Tripes, en Randufe e Pazos de Reis

Balneario de Caldelas

Ponte Internacional

Para o responsable de Patrimonio, Turismo e Camiño de Santiago, o concelleiro Laureano Alonso, a instalación desta sinalización, que cumpre coas normas de sinaléctica turística de Galicia, patentiza o interese do goberno municipal pola promoción dos bens patrimoniais que atesoura Tui, no xa no ámbito do seu conxunto monumental, senón tamén as diversas parroquias que conforman o municipio tudense. A instalación desta sinalización permite identificar e recoñecer os principais valores destes bens patrimoniais.

Neste tempo de dificultades especialmente no que atinxe ao turismo a instalación desta sinalización, sinala o concelleiro Laureano Alonso, é un recordatorio a todos os veciños do rico patrimonio existente no ámbito rural tudense que xustifica un coñecemento dos mesmo especialmente neste intre de confinamento perimetral como unha alternativa de lecer respectando as recomendacións sanitarias.