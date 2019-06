Unha cátedra feminista para ‘hackear’ o patriarcado e colorear de lila os contidos dixitais

Unha cátedra para facer de Vigo e Pontevedra referentes en igualdade

Pola súa banda, Carmela Silva asegurou sentirse “emocionada no acto máis importante no que vou participar como presidenta neste 2019”. Para Silva esta cátedra vai permitir que a provincia de Pontevedra se converta nun referente en igualdade, “nun referente do compromiso máis fermoso que pode existir, que é traballar para que nós, as mulleres, esteamos onde nos corresponde”. Na súa intervención, Silva amosou a súa preocupación por cifras que sitúan ás mulleres como o 25% das persoas que se matriculan en carreiras STEM, mentres que “o mundo vai seguir estando dirixido polo 75% dos homes que estudan esas carreiras ou están neses eidos de desenvolvemento e non podemos mirar cara outro lado. Temos que ter un firme compromiso para conseguir que as mulleres amosen interese polo que vai ser o futuro, xa que as grandes decisións económicas, sociais, políticas, de transformación se van tomar neses eidos e aí temos que estar as mulleres”, asegurou a presidenta, que gabou a Reigosa, ao que se referiu como “un reitor feminista e un bo home”.

O acto de presentación da cátedra “Feminismos 4.0”, que contou coa interpretación de dúas pezas musicais a cargo de catro mulleres da orquestra Vigo 4.30, rematou cun brinde “pola felicidade e pola igualdade”.