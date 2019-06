A alpinista mosense, Verónica Romero, pregoeira das Festas da Rosa 2019

A integrante da expedición polar feminina ‘Compromiso por la tierra’ lerá o pregon o vindeiro xoves, día 13 de xuño e festivo local, ás 12.00 horas na Praza do Concello

O xoves día 13 de xuño celebrarase o día grande da Rosa na Praza do Concello, coa exposición e apertura dos concursos de rosas e empanada de pan de millo a partir das 09.00 horas e ata ás 11.00 horas, momento no que dará comezo a Misa Solemne seguida, ás 12.00 horas, do Pregón a cargo da alpinista mosense Verónica Romero. Ás 12.30 horas chegará o veredicto dos concurso de rosas e concurso de empanadas de pan de millo. Ás 13.00 horas haberá unha actuación da Banda de Música Xuvenil de Torroso e o fin de festa farase coa exaltación da empanada de pan millo a cargo da Asociación de Mulleres Rurais, Val da Louriña.

Sobre a programación das Festas da Rosa 2019 a rexedora local mosense, Nidia Arévalo, declarou que “o mes máis fermoso e festivo na localidade mosense é o de xuño” e animou aos visitantes doutros municipios “a compartir connosco esta programación adaptada a todos os públicos e gustos”.

“A Festa da Rosa, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, ten este ano como pregoeira a unha deportista mosense que ademais sabe moito de rosas polo seu oficio de florista, Verónica Romero. Unha muller incansable, traballadora, nai, atleta e alpinista de renome, que está a despuntar como membro da expedición ‘Compromiso por la Tierra’ na que, tras medirse cos Lagos de Laponia e o Cap de Barnes, realizou este ano a última hazaña de percorrer 700 quilómetros polo Lago Baikal, facendo 25 quilómetros diarios durante 60 días; o que a convirte na pregoeira perfecta para a Rosa 2019”, explicou Arévalo, quen destacou tamén a importancia nestas festas do tecido asociativo do municipio “que traballa de xeito inmellorable a prol da cultura e a tradición, como a Asociación de Palilleir@as de Mos que organizan o Encontro de Palilleir@as da Festa da Rosa, ou a Asociación de Mulleres Rurais Val da Louriña, que se encargan o día 13 de xuño da Exaltación da Empanada de Pan de Millo”.

O programa de actos da Festa da Rosa 2019 comezou xa a pasada fin de semana. Concretamento o domingo 2 de xuño no auditorio do Centro Dotacional de Torroso tivo lugar o III Festival Abrente Folk cun homenaxeado de honra, o Mestre Gaiteiro Sr. Xosé Martínez.

1 de xuño e o domingo 2 de xuño o Pavillón Óscar Pereiro acolleu ó IV Trofeo de Patinaxe Artística Rosaleira Vila de Mos.

O vindeiro domingo, día 9 de xuño , haberá tarde de música en Torroso e Mos con certames de bandas de música e corais, respectivamente. Ás 18.00 horas o auditorio do Centro Dotacional de Torroso acollerá ó XXI Certame de Bandas de Música Concello de Mos coa participación da anfitriona Banda de Música Xuvenil de Torroso e a Banda de Música de Salcedo. E ás 19.00 horas ASOMAMOS organiza no Pazo de Mos o Certame de Corais IX Memorial Constante Lago coa participación da propia Coral Polifónica de ASOMAMOS, a Coral Polifónica de Cambados, e a Coral Polifónica de Areas (Ponteareas).

O tradicional Encontro de Palilleir@s da Festa da Rosa, organizado pola Asociación de Palilleir@as de Mos e o Concello de Mos, -e que este ano chega á súa XII edición-, celebrarase o sábado 15 de xuño no habitual entorno de Costoias, Tameiga. O encontro comezará ás 11.00 horas e prolongarase durante todo o día, contando nesta ocasión coa participación da Mostra de Encaixe de Camariñas.

As novidades deste ano na programación da Festa da Rosa son o I Festival Tradicional da Rosa e o I Festival Daquelas que Cantan.

O domingo 16 de xuño terá lugar o I Festival Tradicional da Rosa, a partires das 18.00 horas da tarde no Multiusos das Pozas e coas actuacións do Grupo de Música e Baile Nosa Terra de Pereiras, o Grupo Cancionero de Cantanhede, Portugal; e o Grupo Folklórico Anaquiños de Chapela.