“Un camiño ben temperado” arranca este sábado en Redondela

O ciclo levará a música antiga a cinco puntos da ruta xacobea portuguesa. O ciclo que comeza este sábado en Redondela, continuará durante unha semana nos concellos de Baiona, Oia, A Guarda e Tui.

A Clásica presentou onte en Redondela “Un camiño ben temperado”, un ciclo de cinco concertos de música antiga no Camiño Portugués que xuntará a artistas das dúas marxes do río Miño para poñer en valor o pasado musical común de Galicia e Portugal. O ciclo comezará este sábado, 3 de setembro, en Redondela e continuará durante a semana seguinte nos municipios de Baiona (5 de setembro), Oia (7 de setembro), A Guarda (9 de setembro) e Tui (11 de setembro).

Os arquivos das catedrais supoñen unha fonte de gran valor para a interpretación e a investigación musical da nosa contorna, pois cada un deles conserva a música que se interpretaba nos espazos relixiosos das dioceses. “O Camiño de Santiago era unha vía de conexión entre artistas e instrumentistas do norte de Portugal e Galicia. Con este proxecto queremos poñer en valor ese intercambio constante, a comunicación histórica e as influencias entre os dous países a través do repertorio histórico destes territorios”, comenta Manuel Martínez Torres, director do ciclo.

“A través da música culta e a música sacra, que se relacionan dunha forma directa coa cultura xacobea, este ciclo proporcionará experiencias que recollen o espírito do Xacobeo de intercambio cultural, é dicir, unha programación cultural de todos e para todos na que tamén valoramos moito o traballo de colaboración cos Concellos”, destacou Cecilia Pereira, comisaria do Xacobeo. Pola súa parte, a concelleira de Cultura do Concello de Redondela, Iria Vilaboa, deixo que “estamos felices e agradecidos de acoller a apertura do ciclo en Redondela, que ademais é o punto de unión dos dous camiños da costa. Tamén porque é unha oportunidade para escoitar a arpa, un instrumento tan pouco recoñecido e de tanto valor, nun enclave cunha acústica tan especial como a da igrexa”.

Co programa de “Un camiño ben temperado”, a Orquesta Clásica de Vigo procura xerar un espazo de troco e posta en común arredor da interpretación historicamente informada do repertorio ibérico e as súas ligazóns co exterior. Ademais, a orquestra promove a conexión entre artistas galegos e portugueses a través do patrimonio histórico do sur da provincia de Pontevedra, nun espazo correspondente coa diocese Tui-Vigo.

O programa contará coa presenza de artistas das dúas beiras do Miño: Manuel Vilas (arpa), Mario Braña (violín barroco), Elsa Pidre (violonchelo barroco), I Colori Dell’Armonia (Andoni Conde, Mariña García-Bouso, Roberto Alonso e Marta López), Daniel Oliveira (clavecín) e Metáfora das Flores con Magna Ferreira na dirección musical. A entrada a todos os concertos será de balde ata completar capacidade do espazo.

“Un camiño ben temperado” está financiado cos fondos do programa “O teu Xacobeo” da Xunta de Galicia.

Programación

3 de setembro, ás 21h na Igrexa de Santiago (Redondela)

“Luz e Norte: música para arpa no mundo hispano. Séculos XVI ao XVIII”, con Manuel Vilas

5 de setembro, ás 21h, na Colexiata de Santa María (Baiona)

“Música ibérica para a nobreza do século XVIII”, con Mario Braña (violín barroco) e Elsa Pidre (violonchelo barroco)

7 de setembro, ás 20h, na Igrexa de Santa Uxía de Mougás (Oia)

“Triosonatas di chiesa e camera”, coa agrupación I Colori Dell’Armonia

9 de setembro, ás 20h, na Igrexa de Santa María (A Guarda)

Concerto de clavecín, con Daniel Oliveira (clavecinista). Nota: a actuación do músico lisboeta substitúe á previsto de João Janeiro, que tivo que cancelar por motivos persoais.

11 de setembro, ás 18:30h, na Catedral de Tui

“Requiem para o mosteiro de Santa Clara”, coa agrupación Metáfora das Flores baixo a dirección musical de Magna Ferreira.