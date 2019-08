TurisTIC, a aceleradora da Deputación de Pontevedra abre novas oportunidades a empresas da provincia

A segunda convocatoria da Aceleradora TurisTIC, da Deputación de Pontevedra, serviu para que empresas da provincia comezaran a aproveitar as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, tanto no desenvolvemento como na posta en marcha do negocio nun sector tan competitivo como o turismo.

A convocatoria, que deu comezo en outubro pasado, concitou o interese de 14 empresas candidatas, das que houbo unha selección daquelas firmas en función do seu grao de innovación, a presentación dunha memoria e o perfil das/os empresarias/os candidatas/os.

As empresas seleccionadas resultaron ser Pazo de Rubianes (que abriu en 2012 e desenvolve un produto turístico en torno ao patrimonio botánico, histórico, cultural e vitivinícola desta emblemática finca das Rías Baixas), Celtic Ways (empresa de servizos especializados en diversos idiomas, que ofrece guías-servizos de información turística, visitas “á carta” e asesoramento e deseño de produtos turísticos), VigoPeques (plataforma online de turismo familiar, en formato blog, para a organización de viaxes en familia, educación e lecer infantil en Galicia e Portugal), e Albergue Turístico A Guarda (casa mariñeira de 1957 do casco urbano de A Guarda, orientada ao aloxamento de peregrinos do Camiño Portugués a Santiago).

As persoas responsables das empresas seleccionadas recibiron un programa intensivo de titorías individualizadas con expertos en tecnoloxía, imaxe dixital e competitividade, entre outras. Tamén houbo sesións grupais sobre a relevancia da innovación, novas oportunidades e marketing dixital. As sesións abordaron dende os pasos para a creación dunha empresa á creación dun portfolio de produto diversificado ou busca de novos nichos de mercado aínda por explotar, entre outras cuestións. Grazas a esta iniciativa, estas empresas melloraron a súa estratexia TIC cara a unha maior competitividade tanto no ámbito de marketing e publicidade como en comercialización.

A aceleradora é unha iniciativa posta en marcha polo servizo TurisTIC da Deputación, creado no ano 2018 para dar asesoramento específico a este sector na introdución ás novas tecnoloxías. Á súa vez forma parte da Rede SmartPeme, que naceu en 2016, como servizo de asesoramento e apoio ás persoas emprendedoras, autónomas e PYMES da provincia de Pontevedra na mellora da eficiencia, produtividade e competitividade a través do uso de ferramentas tecnolóxicas.