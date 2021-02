Tui súmase este 24 de febreiro á celebración do ‘Día de Rosalía’ con diversas iniciativas en lembranza da nosa poetisa máis universal

A Concellería de Cultura do Concello de Tui promove a conmemoración o vindeiro 24 de febreiro do “Día de Rosalía” en que se conmemora o 184 aniversario do nacemento da escritora máis representativa e reivindicativa de Galicia, Rosalía de Castro, pola súa defensa do pobo e da lingua.

O Concello de Tui acordou no ano 2013 a celebración anual deste evento e neste ano dende a Concellería de Cultura, a través da Biblioteca Municipal, se teñen preparado diversas lonas con varios dos poemas máis populares de Rosalía de Castro que se colocarán na fachada da Biblioteca para lembrar esta celebración e contribuír á difusión da súa obra poética.

Dada a situación epidemiolóxica actual e as medidas sanitarias derivadas da pandemia da Covid-19, dende a Concellería de Cultura do Concello de Tui indican que as actividades están limitadas. Con todo, o concello súmase como en anos pasados á iniciativa impulsada dende a Fundación Rosalía de Castro, denominada o “Caldo de gloria” e que xorde a partir do poema “Miña casiña, meu lar” (Follas novas, 1880).

Dende a concellería de cultura convídase aos tudenses a preparar no ambiente familiar este “Caldo de Gloria”. Un caldo para celebrar tamén a nosa cultura gastronómica popular e subir logo ás redes sociais da Biblioteca Municipal de Tui (en Facebook, Instagran ou Twitter) as imaxes e comentarios sobre este “Caldo de Gloria”.

O propio día 24 de febreiro a Radio Municipal de Tui emitirá diversos poemas de Rosalía de Castro lidos por persoas recoñecidas de Tui, de diversos ámbitos sociais, contribuíndo deste modo á divulgación da súa obra e da súa figura.

Fai un Caldo de Gloria na Casa:

– Podes seguir as instruccións que Rosalía dá no poema.

– Ou consultar a receita de Picadillo (1905).

O caldo de Rosalía, a épica dos humildes

Queremos conmemorar o Día de Rosalía lembrando o poema “Miña casiña, meu lar” de Follas novas, no que unha muller pobre conta un capítulo da súa épica diaria: a de sobrevivir. Esta muller que vén de Santiago a Padrón e chega á casa mollada e esfameada, a pesar de que carece de todo e de que os seus avaros veciños lle negan o que lles sobra, consegue o milagre da supervivencia: facer un humilde caldo de gloria e un bolo do pote. No seu triunfo sobre a desventura e a pobreza, ao pé da quentura da lareira no seu fogar, está tamén a lección de como con case nada o ser humano é quen de sobrevivir e ademais ser feliz.

[Le aquí o poema]