Tres rutas de sendeirismo para coñecer Gondomar

A concellería de Xuventude do Concello de Gondomar dentro do programa de ocio para este verano pon en marcha os días 3, 4, e 5 de xullo unhas rutas de sendeirismo.

O 3 de xullo levarase a cabo a “Ruta das Ánimas” visitando a Ponte das Ánimas, antigo muíño e coñecendo o entorno da ribeira. O 4 de xullo, “Ruta do Río Miñor” en dirección a Mañufe coñeceremos a paisaxe da ribeira e o seu entorno; e o 5 de xullo “ Tramo do Camiño da Nosa Señora do Norte” variante do camiño portugués que ven de Vilanova de Cerveira. Este tramo chega ao Concello de Gondomar a través da parroquia de Couso, na capela dos Remedios, pasando polo Pazo do Conde de Gondomar.

O Obradoiro de Emprego Valiemprego III será o encargado de guiar estas rutas para dar a coñecer o patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico, da Vila Condal. Esta actividade pode realizarse en familia, a partir dos 7 anos.

As rutas darán comezo as 10:00 da mañá, o punto de encontro e recollida será no parque da Coelleira. A recollida dos menores que veñan sen un adulto, a partir das 12.00h. Para participar nestas actividades tes que inscribirte presencialmente na OMIX do Concello de Gondomar ou chamar ao 986.369.746, ata completar aforo en cada unha de elas.