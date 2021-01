Tomiño rexeita o proxecto eólico da Serra da Groba

A corporación municipal do Concello de Tomiño aprobou no pleno municipal celebrado esta semana unha moción de rexeitamento do proxecto de parque eólico promovido pola Xunta de Galicia na Serra da Groba.

O proxecto supón a construción dun total de 44 aeroxeneradores e 4 subestacións de transformación e transporte, coa súa correspondente infraestrutura asociada (vieiros de acceso e servizo, plataformas de montaxe, gabias do cableado, subestación transformadora, edificio de control e unha torre meteorolóxica).

A proposta denuncia diante da Xunta de Galicia o modelo opaco seguido na adxudicación e tramitación dos parques eólicos que afectan ao espazo natural, esixindo á Consellería de Industria a paralización dos proxectos en marcha e a modificación da normativa que os regula. Reivindica tamén a necesidade de que no proceso se teñan en conta tamén as decisións tomadas polas Comunidades de Montes afectadas.

Máis de 60 colectivos sociais, veciñais e ambientais mostraron xa a súa oposición a este proxecto.

Os asinantes recalcan que apostan polo uso de enerxías limpas e renovables como a eólica, pero que a súa ubicación e construción debe ser compatible tanto co entorno como co uso multifuncional do monte, a fin de procurar o menor impacto medioambiental posible. Denuncian que o proceso de tramitación dos proxectos prioriza os intereses das empresas adxudicatarias por enriba dos valores medioambientais e dos dereitos e intereses dos propietarios afectados, sinalando ademais da inexistencia dun proceso de concorrencia competitiva na adxudicación dos mesmos.

Tamén destacan que a lei deixa aos propietarios dos terreos nunha situación de indefensión, empurrándoos a aceptar a proposta económica da empresa adxudicataria se non queren enfrontarse a un expediente de expropiación, ao que se suma o feito de que dependen tamén desta empresa a realización dos estudos de impacto ambiental, con total ausencia de contrapartidas sociais que mitiguen o impacto xerado polos parques.