Tomiño acolle a Gala Solidaria pola ELA que se celebrará no Auditorio de Goián

A recadación íntegra irá destinada a adquirir camas articuladas e cadeiras de ducha.

O vindeiro domingo, 27 de outubro, no Auditorio de Goián, terá lugar a Gala Solidaria pola ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), organizada pola Asociación Agaela, coa colaboración do Concello de Tomiño, a Deputación de Pontevedra e comercios locais.

José Manuel Pereira “Nel”, tomiñés afectado por esta enfermidade, impulsa esta Gala Solidaria pola Ela, cuxa recadación íntegra ira destinada a adquirir camas articuladas e cadeiras de ducha para persoas que sofren esta doenza. Pereira quere dar visibilidade a esta doenza que padecen en España máis de 4.000 persoas, abandeirado co seu lema: “La ELA existe, pero nosotros delante y la ELA detrás, siempre”.

A cita será no Auditorio de Goián ás 17.30 horas e contará coa presentación da actriz moañesa Anabel Budiño, da compañía Moito Morro Teatro, e a actuación do Grupo de Acordeóns Helios, do Coro Passionato e da Escola de Danzas e Gaitas Virxe do Alivio; rematando cun desfile solidario, grazas a varias casas comerciais.

A entrada ou achega voluntaria é de 5 euros por persoa, e haberá tamén butaca cero, para quen non poida asistir á gala pero queira colaborar ca causa.

A Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA) convida a todas as persoas a asistir e colaborar coa entidade, “que loita por mellorar a calidade de vida dos afectados por esta enfermidade na nosa comunidade autónoma”.

A Esclerose Lateral Amiotrófica é unha enfermidade neuromuscular dexenerativa, na que as células que controlan o movemento da musculatura voluntaria, diminúen o seu funcionamento gradualmente e morren, provocando unha paralización progresiva da persoa afectada nun curto espazo de tempo, impedíndolle sorrir, falar, comer, moverse ou respirar por se mesma. A esperanza de vida dos pacientes non chega a superar os cinco anos. Non existe ningún tratamento contra a ELA, aínda que si hai fármacos e terapias para combater os seus síntomas. En España existen na actualidade 4.000 persoas afectadas de ELA, e estímase que cada día se diagnostican 3 novos casos; 1000 ao ano, o mesmo número de persoas falecidas por esta doenza.