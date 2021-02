Tania Castiñeira, Sara Cortegoso e Manu Parada, convocados pola Federación Española de Taekwondo para os Open de Sofía e Turquía

A Federación Española de Taekwondo deu a coñecer a convocatoria para os Open de Turquía e Sofía e na mesma figuran tres galegos: Tania Castiñeira (Moaña), Sara Cortegoso (Pontevedra) e Manu Parada (Ribeira). Ademais, viaxando co seu club (e becados pola Galega) tamén participarán nestas competicións Arlet Ortiz e Iván García (Marín).

Estos torneos celébranse un tras outro, polo que as e os deportistas viaxarán de Sofía en dirección a Estambul para a seguinte competición. O Open de Sofía (Bulgaria) será o primeiro en celebrarse, do 5 ao 7 de marzo, e na convocatoria temos aos tres galegos que están a adestrar en Centros de Alto Rendemento. Manu Parada (-68) atópase no CAR de Madrid como externo, mentres que Sara Cortegoso (-46) e Tania Castiñeira (+73) están internas no CAR de Barcelona. Posteriormente, terá lugar o Open de Turquía, en Estambul, do 8 ao 13 de marzo, cos mesmos protagonistas representando ao taekwondo galego.

Beca da Federación Galega

Ademais, fóra da convocatoria da Española, Arlet Ortiz (-57 quilogramos) e Iván García (+80) tamén competirán nos Open de Sofía e Turquía! Eles viaxarán co seu club, o Mat´s, e ademais contarán cunha beca da Federación Galega de Taekwondo, para poder afrontar os gastos da viaxe.

Dende a Federación Galega queremos desexarlle moita sorte aos nosos taekwondistas nestas dúas citas internacionais!