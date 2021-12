“Sigue o teu instinto”, mellor película turística do mundo

O audiovisual da campaña turística da Deputación acada por segundo ano consecutivo o título na categoría de Produto Turístico do circuíto de festivais CIFFT

O audiovisual ‘Sigue o teu instinto’, a campaña turística da Deputación de Pontevedra en 2020, vén de acadar por segundo ano consecutivo o premio á Mellor Película Turística do Mundo na categoría de Produto Turístico no circuíto de premios audiovisuais turísticos CIFFT. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, asistiu telematicamente ao fallo que deu a coñecer o director do circuíto, Alexander V. Kammel, durante a 33ª gala de entrega dos World’s Best Tourism Film Awards (coñecidos como os Óscar do Turismo), retransmitida en directo desde lugares emblemáticos da cidade de Valencia.

“Sigue o Teu Instinto”, producido por Esmerarte e coa actriz Celia Freijeiro como protagonista, xa levaba 9 premios internacionais e con este galardón rubrica outro ano excepcional que referenda a aposta da Deputación polo audiovisual vinculado ao turismo. O audiovisual competía nunha gala con máis de 3300 vídeos procedentes de destinos turísticos de máis de 90 países que participaron nos 13 festivais internacionais do CIFFT, entidade apoiada por organismos internacionais como a OMT (Organización Mundial do Turismo), a ETC (Comisión Europea de Viaxes), a CTO (Organización de Turismo do Caribe) ou a CATA (Asociación de Promoción Turística de Centroamérica).

“Sigue o teu instinto” é o único vídeo de todo o Estado en acadar un primeiro premio nesta edición dos galardóns considerados como os Óscar do Turismo

Unha emocionada Carmela Silva expresou a súa alegría. “Estamos inmensamente felices. É o segundo ano que acadamos o primeiro premio ao mellor vídeo do mundo nesta categoría: o único de España en acadar un primeiro premio, o cal amosa a súa valía e importancia. De feito, o único outro vídeo do Estado que gañou –unha candidatura de Madrid– obtivo un terceiro premio”. Carmela Silva felicitou a Esmerarte pola súa “capacidade creativa, sensibilidade e calidade. Somos unha provincia cun sector audiovisual moi potente e un gran talento, o cal se amosa neste primeiro premio. A nosa provincia é maxia e un paraíso”. A noticia, “que supón unha enorme alegría xa non para esta Deputación senón para toda a provincia”, supón a consolidación da promoción turística da provincia no panorama internacional.

Pola súa banda Laura Fontán, de Esmerarte, asegurou que “estamos en estado de shock e moi honradas e honrados con este premio, que nunca pensabamos que iamos poder repetir despois de acadalo o ano pasado. Celia Freijeiro foi unha grande inspiración como embaixadora das Rías Baixas”.

A Deputación de Pontevedra recibe o galardón á Mellor Película Turística do Mundo na categoría de Vídeo Promocional de Produto Turístico despois de acadar 9 premios internacionais: FITUR Travel Video Competition, The Golden City Gate (Berlín, Alemaña), International Tourism Film Festival, (Capadocia, Turquía), International Tourism Film Festival Africa (Cidade do Cabo), Silafest 2021, the 13th International Festival of Tourism and Environmental Films (Serbia), ART&TUR – International Tourism Film Festival (Aveiro, Portugal), 16th FilmAT Festival (Varsovia), Terres Travel Festival (Tortosa, Catalunya) e o 12th Amorgos Tourism Film Festival (Grecia). Polo diante, “Sigue o teu instinto” foi o que vídeo que liderou a clasificación desta categoría ao sumar os recoñecementos conseguidos por todos os vídeos que competiron nos 13 festivais que integran o CIFFT.