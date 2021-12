O Comercio de Chapela involúcrase de cheo nunha campaña solidaria para axudar ás familias da parroquia que máis o precisan

O recadado coa venda de rifas destinarase a unha ONG local que repartirá, entre as persoas máis necesitadas, vales compra de alimentos nun supermercado

Pese a ser un dos sectores máis maltratados pola crise derivada da pandemia da COVID-19, o comercio de Chapela vén de dar un paso ao fronte para axudar ás familias que peor o están pasando na parroquia. Un total de 91 establecementos, de todos os sectores, sumáronse sen dubidalo a unha iniciativa solidaria que permitirá que o Nadal chegue a todos e todas.

Cada establecemento puxo o seu gran de area para facer unha enorme cesta de Nadal –exposta en Mar Confort de Chapela– que veciñas e veciños terán a oportunidade de gañar a través da compra de rifas ao prezo case que simbólico de 50 céntimos.

A recadación que se consiga coa venda destas rifas irá destinada, na súa integridade, a unha asociación sen ánimo de lucro local que distribuirá ese diñeiro en forma en vales compra para alimentos nun supermercado.

A cesta solidaria a gañará a persoa que teña unha rifa co número que coincida coas catro últimas cifras do 1º premio do Sorteo de Nadal do 22 de decembro da Lotería Nacional