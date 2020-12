Sete restaurantes reciben a Estrela Michelín en Rías Baixas, e Culler de Pau fai historia ao alzarse con dúas

Silabario (Vigo) e Eirado dá Leña (Pontevedra) entran no selecto club e reforzan a provincia de Pontevedra como referente da alta cociña en Galicia

A alta cociña de Rías Baixas está de parabén. A gala de presentación da Guía Michelin en España e Portugal para 2021 foi histórica para a provincia de Pontevedra, que pasará de ter cinco a sete restaurantes con estrela.

Culler de Pau (O Grove), co chef Javier Oleiros á fronte, alcanza ademais un fito ao converterse no primeiro establecemento de Galicia que obtén dous distintivos. As Rías Baixas consolídanse, con esta nómina de restaurantes de excelencia e nun ano especialmente difícil para todo o sector, como o gran referente da cociña galega e un dos grandes destinos gastronómicos de España.

Eirado da Leña, do chef Iñaki Bretal, é un dos dous restaurantes da provincia que se unen ao selecto club, e o seu premio outorga ao centro monumental de Pontevedra a súa primeira estrela Michelín. Vigo, pola súa banda, pasa a contar con dous establecementos recoñecidos ao recibir a distinción Silabario, o local do chef Alberto González na sede do Real Club Celta. O restaurante xa a obtiña entre 2012 e 2017, entón na súa anterior localización en Tui. Agora acompaña en Vigo a Maruja Limón, comandado por Rafa Centeo e Inés Abril, que renovan un ano máis a súa estrela.

Casa Solla tamén revalida o seu distintivo. O restaurante de Poio, un clásico da cociña de Rías Baixas dirixido polo chef Pepe Solla, é o máis veterano do club, non en balde recibiu a estrela de forma ininterrompida desde 1980. Ademais, repiten a distinción na Guía Michelin Pepe Vieira (Poio) e Yayo Daporta (Cambados).

A provincia de Pontevedra conta co maior número de estrelas en Galicia, oito coa dobre de Culler de Pau. Séguenlle A Coruña con cinco e Ourense con dous.