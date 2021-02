Regades: “Pronto veremos a Plisan chea de empresas e emprego”

O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, destacou no acto de primeira pedra da factoría de Hijos de Carlos Albo na Plisan de Salvaterra-As Neves, que “é o inicio e pronto veremos como estes espazos estarán cheos de empresas que xeren emprego para Galicia”.

Tras dúas décadas de proxectos, a Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves, na que participa Zona Franca, desbloqueouse recentemente. En concreto trátase de medio millón de metros cadrados, o que permitiu a localización de Albo no novo parque, que supón un pulmón de chan industrial para a área de Vigo e o sur de Galicia.

David Regades agradeceu ao grupo chinés Xangai Fisheries Group “a confianza en Galicia” e avanzou que “Zona Franca sempre estará á beira das empresas para seguir germinando emprego neste territorio”.

O delegado do Estado lembrou como Albo, que xa superou 150 anos de existencia, decidiu trasladarse “desde Santoña a Vigo para crecer. Porque Vigo deulle a oportunidade de acceder a máis produtos de alta calidade. Hoxe dá un novo salto para seguir crecendo aquí na Plisan”, sinalou.

Para David Regades “o soño inicial non se puido converter en realidade sen dous piares fundamentais: a calidade de produtos e procesos e un capital humano cunha elevada especialización. Especialmente das nosas mulleres, que fan que esta empresa teña 150 anos e que farán que teña 150 máis. O talento e os traballadores e traballadoras son o máis importante dos proxectos”. Así mesmo subliñou que a nova factoría de Albo, que estará terminada en 18 meses, non só será un proxecto xerador de emprego e de coñecemento, senón que “estará cheo de tecnoloxía, sen a que non nos podemos enfrontar aos novos tempos”.

Concluíu agradecendo “a colaboración e o esforzo de todos” para que este proxecto conxunto de Zona Franca, Xunta e Porto de Vigo, sexa posible.