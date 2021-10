Redondela lembra a Batalla de Rande no Museo Meirande

O Museo Meirande acolleu onte a presentación dos actos conmemorativos do 319 aniversario da contenda naval, que se clebrará os días 16, 23 e 24 de outubro, con actividades tanto na vila de Redondela como nas inmediacións do museo Meirande.

Ao acto acudiron varios integrantes da Asociación Deportiva e Cultural de Rande, na súa representación interveu Elvira Barcia, as concelleiras de Cultura, Iria Vilaboa, e de Turismo, María Castro, xunto á alcaldesa Digna Rivas e María Torres.

A cita ofrecerá representacións teatrais, concentración de barcos tradicionais, exhibición de cetrería, roteiros guiados pola enseada e un espectáculo pirotécnico, entre outros atractivos. O mercadillo medieval, que forma parte da oferta tradicional da festa, aínda non está garantido debido ás medidas preventivas contra o COVID, que obrigarán a controlar os aforos e á reserva previa de entradas para os actos na carpa principal.

Tres días de actividades e representacións, o sábado 16 de outubro cun espectáculo itinerante polas rúas de Redondela que inclúe distintas sorpresas, e os días 23 e 24 na contorna do Meirande

Desde a directiva da asociación, Elvira Barcia agradeceu a colaboración do Concello para a celebración deste evento, e tamén a implicación da veciñanza “que traballa durante meses para preparar as representacións”. Confiou en que este ano a relaxación das medidas Covid permitan ampliar a celebración e convidou a veciños e turistas aparticipar no evento.

Pola súa banda a alcaldesa de Redondela Digna Rivas, quen agradeceu tamén o traballo da veciñanza “para facer posible este evento”, adiantou que este ano os actos incluirán “unha exhibición de cetrería coas aguias de Valporquero, un espectáculo novo e tamén una visita guiada en barco, sempre dentro das medidas covid que teñamos”

Nos vindeiros días darán a coñecer en detalle toda a programación e os horarios. A entrada é de balde, pero será preciso retirar os billetes previamente para controlar o aforo. Poderán recollerse na Oficina de Turismo de Redondela e no propio Museo Meirande, ademais de reservarse algunhas entradas para as propias xornadas dos eventos.

Na recreación da batalla participan medio cento de veciños de todas as idades, que dan vida aos personaxes protagonistas da contenda naval, e tamén ao pobo redondelán da época

A profesora de teatro responsable das representacións, María Torres, adiantou que este ano vai ser un pouco diferente a outros anos, “vai a ver sorpresas, por exemplo, varios grupos de persoas, campesinos, soldados franceses, ingleses repartidos pola vila de Redondela. O próximo día 16, entorno as 19,00h. estades todos invitados a –esta acción intinerante-. O día 23 pola mañan, comenzaremos cun desfile de todos os participantes, vai a ver a primeira acción infantil, este ano hai cambios con respeito ao ano pasado, vai ser muy divertida. Pola tarde levaremos a acción dos adultos con dos cambios.

Sen querer desvelar todos os detalles, Torres exolica que serán “duas persoaxes as que levan o hilo conductor de toda historia que consta de 5 skech. Estas dúas persoaxes que son dous campesinos que dan a parte máis cómica deste “drama”. Finalmente temos o desembarco, na zona do peirao e os fogos artificiais que simulan a batalla“.

BATALLA DE RANDE

A batalla de Rande é un dos fitos navais da nosa historia, e tamén a máis importante lenda da ría de Vigo. O combate librouse no espazo que hai entre o estreito de Rande e a Enseada de San Simón – 23 de outubro de 1702 -, entre as coalicións anglo-holandesa e hispanofrancesa, durante a Guerra de Sucesión Española. Aínda que aquilo foi un gran desastre, a batalla elevou o nome de Rande e de Vigo ao ámbito literario. O propio Xulio Verne, quen visitou nun par de ocasións a Ría de Vigo, relata na súa obra “20.000 leguas de viaxe submarina” cómo o seu protagonista o Capitán Nemo achegábase ata Rande no seu submarino Nautilus para abastecerse dos tesouros afundidos.