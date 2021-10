As parroquias de Tui celebran a I Feira da Cabaza

Esta fin de semana comeza a I Feira da Cabaza que ao longo de todo o mes de outubro se vai celebrar no municipio tudense

A Oficina de Turismo acolleu esta mañá a presentación a cargo do alcalde, Enrique Cabaleiro, as concelleiras de Comercio, Ana Mª Núñez, e de Cultura, Sonsoles Vicente, Carlos Picho, Juan Carlos Boo e Telmo Alfaya, membros da organización e José Martínez Tato, presidente do club AndaTui.

Areas, Baldráns, Caldelas, Guillarei, Paramos, Pazos de Reis, Pexegueiro, Randufe e Rebordáns acolllerán de forma simultánea e paralela ao longo do mes de outubro exposicións de cabazas e actividades relacionadas con este produto da man de asociacións culturais e veciñais en cada unha delas. Unha mostra de produtos que irá medrando semana a semana, e na que se poderán ver múltiples variedades de cabazas, e algunhas de gran tamaño.

Esta fin de semana, sábado e domingo ás 17.30 h, terá lugar ruta inaugural no tren turístico da Eurocidade no que viaxarán polas parroquias as autoridades e membros da organización. As vindeiras fin de semana repetiranse estas viaxes para que o público en xeral poida achegarse as distintas mostras abertas nos centros culturais.

Exposicións, demostracións gastronómicas, visitas guiadas… son parte das actividades previstas

A Feira pecharase o sábado 30 e o domingo 31 de outubro en Tui centro cunha gran exposición e venda de cabazas e actividades paralelas con obradoiros tanto para público infantil coma adulto. A cabaza será a protagonista das receitas que cociñarán os chefs Iván Méndez e Alejandro Iglesias dentro do proxecto Eurochef de Eurural. Tamén o tudense Miguel Rodríguez, xefe de cociña do Parador de Tui e Baiona, fará unha demostración gastronómica con este produto. Súmanse a esta iniciativa os establecemento de restauración que durante o mes de outubro incluirán nas súas cartas pratos con cabaza.

Cada fin de semana continuarán as visitas guiadas a pozas e regadíos nas parroquias que leva a cabo o club AndaTui

Esta mañá na presentación o alcalde, Enrique Cabaleiro, felicitaba aos organizadores desta feira porque dicía “con estas iniciativas facemos concello e facemos país” e expuña que dende o concello “ante unha iniciativa tan importante coma esta o noso deber e a nosa responsabilidade de estar ao lado destes proxectos que son singulares e de moitísimo valor”. Amosou o seu convencemento no éxito desta edición e no crecemento desta actividade en vindeiros anos.

A concelleira de Comercio, Ana Mª Núñez, destacou que esta iniciativa xurdida da man de Telmo Alfaya e Carlos Picho no Bar Pancho en Randufe “este ano pretende dar un salto cualitativo e cuantitativo para impulsar a posta en valor de este produto e tamén recuperar unha tradición que forma parte da nosa historia.”

A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, indicou que “esta feira é unha demostración de que creando sinerxías coa cidadania, con persoas que teñen gañas de facer cousas, coas diferentes asociacións culturais e veciñais,.. todos xuntos as actividades se poden facer”.

Juan Carlos Boo destacou a gran acollida que tiveron cando lanzaron a iniciativa hai uns meses salientando que participación das parroquias “era vital”. Explicou que “a cabaza é un produto noso da terra, con pouco traballo, moi vistoso e con moitos aproveitamentos”. Para levar adiante esta actividade levaron a cabo plantación de cabazas para “dar soporte” pode facer así unha feira que marque o inicio destas feiras aproveitando o clima favorable para este produto .

José Martínez Tato, do club Andatui, explicaba esta mañá que nas rutas previstas visitarán boa parte das pozas e regadíos existentes en cada parroquia para explicar a importancia que tiñan no cultivo da cabaza.

A feira está organizada pola Asociación Veciñal Monte do Seo de Areas, Comunidade de Montes de Baldráns, Asociación Sociocultural e deportiva a Insua de Caldelas, Asociación Cultural Lembranzas da Terra de Guillarei, Banda de Gaitas San Xoán de Paramos, Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil Aloia de Pazos de Reis, Asociación Sociocultural e Xuvenil O Mosteiro de Pexegueiro, Pancho Cultural de Randufe, e Asociación Cultural San Fins de Rebordáns, contando coa colaboración do Concello de Tui.

I Feira da Cabaza

Lugares de exposición

Areas – Centro Cultural

Baldráns – Casa da escola

Caldelas – Multiusos da Comunidade de Montes

Guillarei – Centro Cultural

Paramos – Local no Monte das Penizas

Pazos de Reis – Centro Cultural

Pexegueiro – Centro Cultural

Randufe – Pancho Cultural

Rebordáns – Centro Cultural

Rutas Guiadas