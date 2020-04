Primeira reunión da mesa de Asesoramento Económico e Reestruturación do Comercio de Redondela

O Goberno redondelán, partidos políticos e tecido asociativo, empresarial, laboral, social e sindical do municipio, comezan os traballos para a reactivación económica unha vez que remate o estado de alarma.

Dispoñer de plans e ferramentas que, unha vez rematado o estado de alarma, contribúan a reactivación económica do municipio á maior brevidade posible, é o obxectivo da Mesa de Asesoramento Económico e Reestruturación do Comercio que na mañá de hoxe celebrou a súa primeira reunión telemática e na que participan o Goberno local, partidos políticos e representantes da Asociación de Empresarios, da Confraría de Pescadores, dos sindicatos, do sector do taxi e da Federació de Asociacións Veciñais, amais de Axentes de Emprego e Desenvolvemento local.

Esta primeira reunión serviu, asegurou o Goberno local, “para escoitar as primeiras impresións e propostas dos participantes de cara a poder realizar un análise detallado dos posibles futuros que se poden presentar e as medidas a adoptar”.

Así, a Mesa ten prevista xa unha segunda reunión dentro dos próximos 10 días para xa “sobre propostas concretas, comezar a traballar nas medidas que contribúan a que Redondela recupere o seu pulso social e económico á maior brevidade posible”.

Nese sentido, a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, sinalou a necesidade “de traballar todos xuntos, na mesma dirección e cun obxectivo común que non é outro que a dinamización económica do municipio”.

O Equipo de Goberno fixo especial fincapé no feito de que mentres está en vigor o estado de alarma “é o momento idóneo para comezar a traballar coa vista posta no día despois”. Polo tanto, e dende esa perspectiva, do traballo desta Mesa de Asesoramento Económico, deberán saír medidas concretas “para implementar un plan de choque que contribúa a recuperación económica no menor tempo posible”.

Insistiu a alcaldesa Digna Rivas, no feito que “ninguén quedará atrás” polo que tamén se deseñarán medidas específicas “encamiñadas á xeración de emprego e a inserción laboral das persoas que, por desgraza, perderon os seus empregos nesta crise”.

Preténdese, polo tanto, a elaboración dun documento de traballo “flexible e aberto no que se poidan ir propoñendo e desenvolvendo novas accións co fin último da dinamización laboral, económica e comercial de Redondela”.

Non debe ser, asegurou a alcaldesa, “a labor do Goberno en solitario, senón unha acción conxunta da sociedade redondelá porque o obxectivo que se busca é o beneficio colectivo de toda a cidadanía”.

A propia composición desta Mesa de Asesoramento Económico e Reestruturación do Comercio, afirma o Equipo de Goberno, “inclúe á totalidade dos veciños e veciñas de Redondela a través dos seus representantes sociais, políticos, sindicais ou laborais”.