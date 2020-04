O alumnado do Conservatorio de Música da Guarda continúa coa súa formación de xeito telemático

Dende o pasado 13 de marzo e despois de manterse unha reunión entre o equipo do profesorado do Conservatorio de Música Elemental da Guarda e a Concelleira Delegada María Elena Baz, acordouse a suspensión das clases presenciais, manténdose as mesmas en activo de xeito telemático a través de videochamadas nas cales o profesorado está a impartir clases continuando cos mesmos horarios antes da activación do estado de alarma.

Deste xeito se trata de acadar certa normalidade con respecto á formación musical dos alumnos e alumnas do Conservatorio de Música Elemental da Guarda, cun contacto directo cos seus profesores, compañeiros e compañeiras de clase e, como non podía ser doutro xeito, cos instrumentos.

Tal e como se manifestou dende a dirección do Conservatorio, esta experiencia está a dar moi bos resultados, cunha valoración moi positiva, tanto por parte dos alumnos coma por parte do equipo do profesorado.