Preséntase en Redondela ‘A casa xunto ao volcán’, obra gañadora do II Premio Viaductos de Novela

O Multiúsos da Xunqueira, en Redondela, acolle o acto de presentación da novela ‘A casa xunto ao volcán’, de Xosé Ricardo Losada, gañadora do II Premio Viadutos de Novela convocado polo Concello de Redondela.

No acto intervirán, amais do autor, a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; o director xeral de Editorial Galaxia, Francisco Castro e as integrantes do xurado, Dolores Villanueva e Ana. R Figueiredo, gañadora da primeira edición deste certame de novela coa súa obra ‘Os bicos feridos’.

Ao remate da presentación farase entrega ao público asistente, dun exemplar do libro asinado polo autor.

Xosé Ricardo Losada

Nado en Rianxo en 1961, é profesor de Filosofía no Instituto Félix Muriel de Rianxo. En 2005 publicou o libro de relatos O xene da chuvia. Tamén é autor de Dez anos de poesía. Premio Faustino Rey Romero (2008) e de Faustino Rey Romero: obra poética e teolóxica (2013), libro sobre a obra completa do crego poeta.

Resultado deses traballos de investigación, deu ao prelo a biografía Faustino Rey Romero. Un evanxeo bufo (2015) e en 2018 Manuel Antonio. Vida e misterio dun poeta galego. A súa primeira novela, Bótame deste mar fóra, saíu á luz en 2017. Con A casa xunto ao volcán gañou o Premio Viadutos de Novela 2019.