Vinte empresas galardoadas nos premios ARDÁN pola súa excelencia e achega en valor económico e social en Galicia

Como explicou ante un público de máis de trescentas persoas do mundo empresarial e institucional o delegado do Estado, David Regades, as empresas con indicadores Ardán destacan polas súas competencias diferenciais que as fan máis dinámicas, con alta capacidade de resposta e adaptación ás esixencias do mercado. “Incrementan a competitividade global da nosa rexión, atraen e reteñen talento e investimento, e xeran emprego e riqueza” dixo Regades quen resaltou que tan só un seis por cento das 33.000 empresas galegas analizadas alcanzaron os criterios para obter algún indicador e que este pequeno grupo destacado como “excelente” é o que xerou o 40% da riqueza creada por todo o tecido empresarial galego e é responsable do 42% dos novos postos de traballo creados no período analizado e alcanzaron, no último exercicio, unha rendibilidade económica que supera en 7 puntos porcentuais á media. Outro dos datos exposto polo Delegado puxo de manifesto que a creación de valor engadido bruto por empregado que alcanzan estas empresas é superior en máis de 21.000 euros á que máis ou menos obteñen as empresas en Galicia.