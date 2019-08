Porriño retirou dende xuño perto dun centenar de niños de velutinas

No que vai de verán, retiraronse no Porriño perto dun centenar de niños de velutinas tanto no centro urbán como nas diferentes parroquias do termo municipal en concidencia ca época estival.

Na última actuación, polo de agora, persoal do “Grupo Etano” e o concelleiro de Medio Ambiente, Sergio Casal retiraron o luns cinco niños de velutinas cuia presencia foi advertida polos veciños. Os niños retiraronse nos lugares de Cantoña, Pousadelas e Outeiro, na parroquia de Pontellas así como no barrio do Carracido. Estaban en árbores, nunha chimenea e no chan ó pé dun viñedo. Segundo o grado de dificultade e altura tiveron que empregarse os tres sistemas que utilizan as brigadas é dicir pértiga, disparo co inxección de veneno ou queima nos casos máis sinxelos. Tres deles aparecen nas fotografías que adxuntamos.

O concelleiro Sergio Casal explicou que están a atender semanalmente “unha media duzia de casos dende o 21 de xuño”. Ponderou “a colaboración dos veciños que diariamente comunican a presenza de niños de velutinas, a través do teléfono do Concello (986 335000) ou ben en persoa, unha cooperación que lles agradecemos”, rematou o concelleiro.