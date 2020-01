Ponteareas homenaxea ao mestre Castelao  

A concellería de Cultura do Concello de Ponteareas en colaboración con BANASTRA organiza distintas actividades con motivo do aniversario de Alfonso Rodríguez Castelao

A concellería de Cultura, que dirixe Fernando Groba, convida a participar na homenaxe ao noso escritor e pensador Alfonso Manuel Daniel Rodríguez Castelao que terá lugar o 29 e 31 de xaneiro.

En colaboración con BANASTRA, centro comercial aberto, o concello organiza distintas actividades que ensalcen a figura de Castelao.

Ás 19:30 horas do mércores 29 Casa Ferreira acollerá a inauguración da exposición de láminas que percorrerá distintos locais comerciais e da hostalaría da vila até o 29 de febreiro. Toda a clientela destes locais participará no sorteo de agasallos.

O 31 de xaneiro ás 17:30 horas Pepe Carreiro impartirá un obradoiro de ilustración no museo municipal para o que as interesadas e os interesados deberán inscribirse no correo electrónico bibliotecamuseo@ponteareas.es xa que as prazas son limitadas. A ofrenda floral na avenida ponteareán que leva o nome do noso ilustre escritor será ás 18 horas.