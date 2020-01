Aldeas Infantiles SOS leva a Axenda 2030 e o compromiso cos ODS a 14.000 alumnos galegos

A organización de atención directa á infancia pon en marcha a vixésimo segunda edición dos seus programas de educación en valores, nos que participarán máis de 14.000 alumnos galegos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria durante o presente curso escolar.

Co obxectivo de fomentar o compromiso dos alumnos do noso país cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS) que expón a ONU e de implicar aos centros escolares na Axenda 2030, Aldeas Infantís SOS pon en marcha a vixésimo segunda edición dos seus programas educativos “Abraza os teus valores”, destinado a nenos de Infantil e Primaria (de 4 a 12 anos), e “Párate a pensar”, dirixido a alumnos de Secundaria (de 12 a 16 anos). Neles participarán 14.000 alumnos de 140 centros de ensino.

Coa presente edición destes programas, Aldeas Infantís SOS ofrece unha visión xeral sobre os 17 ODS e convida a todos os escolares do noso país para mobilizarse por un mundo máis xusto e máis humano, no que ninguén sexa deixado atrás. Segundo o presidente da organización, Pedro Puig, “a Axenda 2030 debe ser unha axenda común, compartida por todos, incluídos os nenos e as nenas; xa que só a través das pequenas accións cotiás conseguiremos cambiar realidades máis complexas e poñer freo á pobreza, á desigualdade ou á violencia”.

Para facilitar a aproximación aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os contidos do programa divídense en tres bloques temáticos. O primeiro trata sobre as persoas e as súas necesidades básicas. Nel, os nenos descubrirán cales son esas necesidades, empatizarán con quen non teñen o mínimo para sobrevivir e reflexionarán sobre como acabar coa pobreza e a fame, e asegurar unha saúde e unha educación de calidade.

O segundo bloque temático profunda na importancia de sumar esforzos para lograr o avance colectivo. Abórdase a necesidade de construír cidades amables para as persoas, nas que poidan atopar o traballo e as oportunidades necesarias para desenvolver o seu talento e asegurarse un futuro digno.

Por último, o terceiro bloque expón o compromiso co medio ambiente. Reflexiónase sobre a situación dos océanos, os mares, os bosques, a fauna e a flora, e analízase a importancia de coidar da contorna para que todos podamos gozar dun mundo limpo, xusto e en paz.

“Todos podemos emprender accións para que as cousas cambien, para contribuír a que os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible cúmpranse e para que ningún neno quede atrás; só necesitamos tres cosas: compromiso, constancia e tesón”, asegura Pedro Puig. “E se desde as idades máis temperás fannos ser conscientes deste enorme potencial e deste súper poder que temos, será máis fácil conseguir facer deste mundo un lugar máis xusto e habitable para todos”.

Aldeas Infantís SOS leva máis de vinte anos achegando os valores á contorna escolar a través destes programas. Con eles, promóvese a reflexión e o diálogo sobre os valores humanos esenciais entre os alumnos, os profesores e as familias, co obxectivo último de forxar mellores persoas e cidadáns máis responsables.

A igualdade, a responsabilidade, a empatía, a tolerancia, a solidariedade, o esforzo ou a paciencia foron algúns dos valores que esta organización traballou na aula durante estes anos.

Os materiais constan dun manual para o profesor repleto de actividades e recursos didácticos, e inclúen información sobre como participar nos plenos infantís “Deputados por un Día”, que se celebrarán nos Parlamentos de todas as Comunidades Autónomas ao longo do curso escolar co obxectivo de fomentar o dereito de participación dos nenos na sociedade. Estes programas educativos poden descargarse @gratuitamente na páxina web www.aldeasinfantiles.es/educa.

En 2015, 193 países aprobaron 17 obxectivos e 169 metas asociadas que establecían o marco global de desenvolvemento para os 15 anos seguintes nas esferas social, económica e ambiental. Aldeas Infantís SOS participou activamente no proceso de elaboración da Axenda 2030 e logrou, xunto a outras organizacións, que os nenos que perderon o coidado parental ou están en risco de perdelo non fosen esquecidos.

Cos seus programas de educación en valores, a organización contribúe, ademais, ao logro do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible nº4: Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos.