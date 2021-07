Os teclados protagonistas un ano máis do programa cultural da Eurocidade Tui-Valença en agosto

IKFEM, International Keyboard Festival & Masterclass da Eurociudad Tui – Valença é un evento que, partindo da música de instrumentos de teclado, ofrece un amplo abanico de propostas culturais cun marcado carácter transfronteirizo, e que celebrará a súa IX edición do 18 ao 22 de agosto de 2021.

O Parador de Tui foi o lugar elixido una vez máis para presentalo, nunha rolda de prensa na que interviñeron Andrea González, directora e fundadora do Festival; André Rodrígues, técnico de proxectos europeos GNP – AECT Galicia-Norte de Portugal; Luís López, delegado dá Xunta de Galicia en Pontevedra; Vitoria Alonso, deputada de cultura e igualdade da Deputación de Pontevedra; Mario Rui Oliveira, varexador de Cultura da Cámara Municipal de Valença e Enrique Cabaleiro, alcalde do Concello de Tui. Sonsoles Vicente, concelleira de cultura do Concello de Tui e o tamén concelleiro Jorge Lima acompañáronnos na presentación.

Na súa intervención Enrique Cabaleiro destacaba a importancia de iniciativas, que como esta, achegan un gran nivel ao programa cultural da Eurocidade e por suposto a importancia do apoio das instituicones aquí representadas, sen o cal isto sería imposible. “Non hai en Europa unha axenda cultural como a que teñen Tui e Valença“, subliñou o Alcalde

Esta novena edición de IKFEM constará de cinco días dunha programación ecléctica, especial e adaptada á cultura segura. O programa consta de 6 concertos presenciais en exterior, protagonizados por historias persoais e artistas consolidados, con ampla representación de España e Portugal. O obxectivo de IKFEM desde a súa primeira edición é servir de ponte entre expresións culturais e estéticas nun espazo xeográfico tan simbólico como a Eurociudad Tui – Valença, porta de entrada do Camiño de Santiago portugués a Galicia. Por noveno ano consecutivo o programa artístico de IKFEM fortalecerá sinerxias entre a cultura portuguesa e a española abarcando diferentes estilos musicais interpretados por recoñecidos intérpretes da península ibérica.

Tampouco afastará o foco dun dos seus principais obxectivos: dar a coñecer o rico patrimonio cultural que atesouran as dúas marxes do río Miño, entre o suroeste de Galicia e o norte de Portugal. Os singulares escenarios de concertos serán dous. En Tui, o paseo fluvial, sede do Club de Remo, xunto á ponte internacional e o río Miño. E en Valença, no Jardim dás Amoreiras, dentro da súa monumental fortaleza.

O Festival de teclado da Eurociudad Tui – Valença presenta o seu novo programa de concertos presenciais protagonizados por recoñecidos artistas da península ibérica.e que que terá lugar do 18 ao 21 de agosto

Na Eurociudad Tui – Valença converxen culturas de todo o mundo froito do gran número de peregrinos que chegan á cidade a través do Camiño de Santiago portugués. A programación de Ikfem’21, inspirada neste intercambio cultural, propón un cartel ecléctico que conecta multitude de xéneros musicais a través das teclas.

Nesta edición IKFEM contará coa presenza de artistas nacionais e internacionais, principalmente portugueses e españois, durante seis días consecutivos. Un programa artístico de primeiro nivel e accesible para todos e todas, con entradas a prezos populares e tamén de acceso con invitación. Ambas as modalidades de localidades están dispoñibles na web do festival.

Ademais, este ano volverá o Fashion Bridge, enmarcado no programa “Ou Teu Xacobeo” da Xunta de Galicia. Un evento que busca axuntar a música e a moda de ambas as culturas, dando lugar a unha performance de moda moi especial que conectará ambas as fronteiras do Río Miño.