Vive Nigrán arranca con 9 concertos e actividades paralelas para todos os públicos

A edición 2021 do festival que arranca este xoves presentouse en Nigrán coa presenza do alcalde de Nigrán, Juan González, Jacobo Sutil, presidente de Agadic, Ana Laura Iglesias, deputada provincial, Hugo Pérez, Brand Manager de Mahou San Miguel en Galicia e Juan Rivas, director de VIVE NIGRÁN

VIVE NIGRÁN regresa ao recinto no que naceu en 2017, o Campo de fútbol de Monte Lourido en Praia América, unha contorna privilexiada e cunha programación para todas as idades. Este martes presentouse en Nigrán a quinta edición do festival que chega con SIDECARS, GINEBRAS, NATALIA LACUNZA, LOCOPLAYA, VERTO E WALLS no cartel, e complétase coa Sesión Vibra Mahou o sábado 17 con SHINOVA e MOUNQUP en horario matinal e tamén actividades paralelas como roteiros en kaiak, bautismo de surf e un roteiro guiado. Os abonos e as entradas para o sábado están esgotadas e seguen dispoñibles para os concertos de xoves, venres e a Sesión Vibra Mahou matinal do sábado.

Juan Rivas, director do festival sinalou que ‘’a aposta comedida por continuar cun aforo reducido, distancia de seguridade e nun formato de concerto con cadeiras fixo que afrontemos o festival coas máximas garantías para que o público que asista ao espectáculo poida gozar da música e dun lecer seguro este verán en Vive Nigrán”.

Pola súa banda Hugo Pérez, Brand Manager de Mahou San Miguel en Galicia destacou a aposta da marca por este festival desde os seus inicios. ‘’ Mahou apostou por Vive Nigrán desde os seus inicios e mantivo o seu compromiso co festival mesmo nos momentos máis duros da pandemia, cando peor o estaba pasando o sector do lecer e a cultura. Desta forma cumprimos co noso propósito como marca, que é seguir achegando ás persoas a través da música e xerar encontros sociais seguros como algo esencial para vivir mellor”, sinalou Hugo Pérez. Con ese propósito a plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, Vibra Mahou, impulsou a Sesión Vibra Mahou en Vive Nigrán, que se celebrará o sábado 17 de xullo en horario matinal e traerá á banda vasca Shinova e á artista franco-galega Mounqup. Esta última actuación está vinculada á colaboración establecida entre a cervexeira, a Fundación Paideia Galiza e a Escola de Organización Industrial (EOI) co obxectivo de impulsar o emprendemento entre o talento musical emerxente.

Ana Laura Iglesias, deputada provincial, reivindicou na súa intervención os festivais e encontros musicais como eventos seguros onde se respectan as distancias e os aforos resaltando a colaboración da Deputación de Pontevedra a través do circuíto ‘festivais Rías Baixas’ no que está incluído Vive Nigrán, para recuperar os distintos festivais da provincia.

Na presentación tamén interveu Jacobo Sutil, director de AGADIC, quen agradeceu o esforzo das industrias culturais por organizar eventos seguros e lembrou que ‘’Vive Nigrán está incluído na marca FEST GALICIA e por tanto iso implica que mantén unha aposta pola sustentabilidade e a igualdade’’, sendo un exemplo para o resto da sociedade.

O alcalde de Nigrán Juan González resaltou a importancia do regreso do festival ao seu emprazamento orixinal, o campo de futbol de Monte Lourido, na que será unha cita para todos os públicos nunha contorna privilexiada e que fará de Nigrán un nome de referencia para a música este verán, conseguindo que quen nos visite ‘’namórense dun lugar como leste’’. A presentación contou tamén coa actuación musical de Mariana Arjun, alumna da Escola de música Gain Over de Nigrán, acompañada de Pablo Prego.

TRES DÍAS DE MÚSICA E ACTIVIDADES PARALELAS

WALLS será o encargado de arrincar a sesión do xoves do festival, desde as 20,00 horas no escenario Xacobeo, unha noite que promete ser unha festa de ritmos urbanos e frescos. O dúo compostelán VERTO, un dos fenómenos musicais do momento, subirase ao escenario Xacobeo de Monte Lourido a partir das 21,30 horas para presentar o seu último traballo ‘ Embora’. E desde as 22,50 horas no escenario Vibra Mahou, o trío LOCOPLAYA, bautizados como o dream team da música urbana, pecharán a xornada do xoves coa súa peculiar festa canaria.

O venres 16 NATALIA LACUNZA comparte noite con XENEBRAS, na xornada máis indie desta edición. Natalia Lacunza arrincará o seu concerto no escenario Xacobeo ás 20,30 horas. XENEBRAS pecharán a noite indie de VIVE NIGRÁN desde as 22,30 horas no escenario Vibra Mahou co que promete ser un dos directos máis enérxicos desta edición.

SESIÓN VIBRA MAHOU MATINAL

O festival complétase coa Sesión Vibra Mahou, que inclúe os concertos de Shinova e Mounqup o sábado 17 de xullo en horario matinal a partir das 12.00 horas. Os vascos SHINOVA chegan a Vive Nigrán da man de Vibra Mahou, a plataforma musical de Mahou Cinco @Estrella, patrocinador de Vive Nigrán na súa aposta por achegar ás persoas a través da música e reivindicar os encontros sociais seguros como algo esencial para vivir mellor. Na Sesión Vibra Mahou participará tamén a artista franco-galega MOUNQUP O concerto de Mounqup comezará ás 12,30 horas e o de Shinova ás 13.30 horas.

Os madrileños SIDECARS pecharán o festival o sábado 17 de xullo coas entradas xa esgotadas. O concerto comezará ás 22,30 horas no escenario Xacobeo aínda que as portas do recinto abriranse desde as 21,00 horas.