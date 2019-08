Os Premios Nacionais de Vela Terras Gauda, premiarán á tripulación do Galicia 93 Pescanova como mellor proxecto deportivo

Os Premios Nacionais de Vela Terras Gauda entregaranse o próximo 7 de setembro no Monte Real Club de Yates de Baiona, lugar desde o que hai 25 anos o Galicia 93 Pescanova partiu para facer historia.

A gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda renderá homenaxe o próximo 7 de setembro en Baiona ao Galicia 93 Pescanova, o barco que hai 25 anos colocou á comunidade galega no mapa da vela internacional tras lograr un posto no podio da Whitbread Round the World 93-94.

Cinco lustros despois daquela fazaña, o equipo liderado polo vigués Javier de la Gándara recibirá no Monte Real Club de Yates, o club que o viu partir desde Galicia para facer historia, unha distinción ao mellor proxecto deportivo.

Trátase dun novo e merecido recoñecemento para un proxecto de gran calado que supuxo un antes e un despois para a vela en España e para unha tripulación que logrou conquistar os mares a bordo dun WOR60 coñecido como “o peixe voador”.

O barco, deseñado por Bruce Farr (que segundo din mandou destruír o molde para que ningunha outra copia puidese saír del)/del) e construído nos estaleiros Armada de Vigo, reuniu baixo os mandos de De la Gándara, a 16 regatistas, 7 deles galegos. Ao coruñés Chuny Bermúdez, os vigueses Jaime Arbones, Marcos Iglesias, Juan Zarauza e Ñaco Eraso, e o baionés Carlos Sampedro; sumáronse os barceloneses Jan Santana, Joan Vila, Nando Muñoz e Guillermo Altadill; os santanderinos Pichu Torcida e Toño Piris; o gaditano Victor Unzueta, o alacantino Paco Fernández e o malagueño Santi Portillo.

Co impulso da Federación Galega de Vela, o apoio institucional da Xunta de Galicia a través do Xacobeo e o patrocinio de Pescanova, o 7 de maio de 1993 celebrouse en Vigo, coa infanta Cristina como madriña, a botadura do barco que participaría na Whitbread Round the World 93-94. Días despois, o Galicia 93 Pescanova partía desde o Monte Real Club de Yates rumbo á Rochelle para participar na Volta a Europa, que gañou; e posteriormente na Fastet Race, onde lograron a primeira vitoria para España na lendaria regata. Eran “os adestramentos” para o seu gran obxectivo, que era gañar a volta ao mundo.

O 25 de setembro, desde Southampton, lugar de saída da sexta edición da proba, empezaron a forxar a lenda. Ata entón España só participara nunha volta ao mundo en 3 ocasións (co Licor 43 na edición do 81-82, co Fortuna Lixeiros no 85-86, e co Fortuna Extra Lixeiros no 89-90), pero esta era a primeira vez que o facía cun proxecto integramente español, con patrocinios e tripulación española.

Por diante, case 32.000 millas que supoñían toda unha aventura, ou unha “tolemia” como moitos a tacharon. Acabaron a primeira etapa en segunda posición, na segunda etapa sufriron a deslaminación do casco do barco, e a pesar de que algúns o daban todo por perdido, eles continuaron. Baixaron ata o cuarto posto da clasificación e na quinta etapa lograron subir á terceira posición, na que finalmente acabarían a proba.

Fixeron historia. E o proxecto do Galicia 93 permanecerá para sempre na memoria dos afeccionados á vela. O seu impacto, tanto deportivo como social, foi inmenso e a súa homenaxe, 25 anos despois, máis que merecido. Recibirano en Baiona, o próximo 7 de setembro, na gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda que se celebra no marco do 34º Trofeo Príncipe de Asturias que organizan o Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar. Recollerán o premio ao mellor proxecto deportivo.