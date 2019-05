Oito medallas para o Club Remo do Miño na 38ª Regata Internacional ‘Queima dás Fitas’ en Coimbra

Catro medallas de ouro, dous de prata e dúas de bronce, balance final nesta competición na que o Club Remo do Miño cumpre nesta edición 25 anos asistindo a esta prestixiosa regata.

Son xa 25 anos os que o Club Remo do Miño, leva asistindo ininterrompidamente á regata Internacional de Coimbra, sendo o primeiro club español en participar nesta regata. Así llo lembraba onte Luís Maricato, ex Presidente da Asociación Naval de Coimbra a directivos do Club Remo do Miño en amigable conversación a pé de pista.

O tempo voa e os tempos cambian, pero a amizade e o compromiso entre os dous clubs a nivel institucional e a nivel persoal, cal é o caso de Luís Maricato, é o froito do que se pode gozar deste nobre deporte. Novos directivos, novas xeracións de deportistas, pero perdura a ilusión en todos eles a asistir e gozar, da que posiblemente sexa a mellor festa do remo en Portugal. Tamén coincide cunha das maiores festas universitarias de Europa.

Este ano foron Oito os metais conseguidos polos deportistas tudenses, onde os máis novos entran con moita forza.