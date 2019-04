O Trofeo Comunica abre a tempada de cruceiros do Monte Real Club de Yates de Baiona

O Monte Real Club de Yates inaugura esta semana Santa a súa tempada de cruceiros 2019 coa celebración, o vindeiro sábado Santo, do Trofeo Comunica, unha regata costeira entre Vigo e Baiona que os veleiros participantes disputaranse a partir das dúas da tarde.

Será a esa hora á que se escoite o bocinazo de saída da regata fronte ás instalacións do Real Club Náutico de Vigo, que un ano máis colabora co Monte Real na organización da competición.

Desde Vigo ata Baiona, a frota do Trofeo Comunica deberá completar unhas 15 millas de percorrido nas que, segundo as previsións, manterase un vento propicio, duns coa suficiente intensidade para permitirlles completar o percorrido sen incidencias.A regata celebrarase ademais, nun día bastante claro, de temperaturas agradables de entre 18 e 20 graos, e pouco mar.

Entre a frota participante atópanse algúns dos gañadores da edición anterior, que buscarán revalidar triunfo. É o caso do portugués Rui Ramada, que en 2018 alzouse coa vitoria dos da súa clase a bordo do MBA Atlántico e que nesta ocasión participará aos mandos do Yess Too. Tamén estará entre os participantes outro dos vencedores de 2018, o Balea Dous do Real Club Náutico de Rodeira, co habitual bo facer de Luís Pérez aos mandos.

Outro dos que tamén anunciou xa a súa participación na competición é o Bosch Service Solutions de Ramón Ojea, do Club Marítimo de Canido, que volverá a por o ouro que se lle escapou o ano anterior, no que se tivo que conformar co bronce da terceira posición. Entre os J80, tamén repite o gañador da última edición, que foi o Luna Nueva de Juan Luís Tuero.

O prazo de inscrición para participar no Trofeo Comunica permanece aínda aberto e todo aquel que desexe competir poderá anotarse de forma gratuíta ata o propio día da regata. A inscrición é gratuíta e os barcos que participen terán, ademais, un 50 por cento de desconto na inscrición do Trofeo Repsol, que o Monte Real organiza un ano máis coincidindo coa ponte do primeiro de maio.

O Trofeo Comunica está patrocinado, por terceiro ano consecutivo, por Comunica Comunicación Visual, unha firma que ofrece servizos de impresión, rótulos, deseño industrial, artigos acrílicos… a toda Galicia desde o municipio da Guarda, onde se sitúa a súa sede principal. Varios dos seus directivos e responsables de áreas participarán na entrega de premios aos gañadores, que se celebrará o mesmo sábado da competición a partir das sete da tarde nas instalacións do Monte Real Club de Yates.