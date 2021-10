O Rosal súmase ao sendeirismo inclusivo

O Rosal conta dende esta semana cunha cadeira todo terreo para que as persoas con mobilidade reducida poidan desfrutar ao máximo da natureza

O Concello do Rosal acaba de adquirir unha cadeira todo terreo para que as persoas con mobilidade reducida poidan realizar e desfrutar as sendas naturais da súa contorna. Manuel Sobrino e persoas da asociación San Xerome Emiliani foron os primeiros en probala nunha pequena ruta pola Explanada do Horizonte, na que estiveron acompañados da alcaldesa, Ánxela Fernández, e varios concelleiros e concelleiras. Esta primeira xornada estivo destinada a coñecer e a probar a cadeira e foi, en palabras da rexedora, “unha experiencia moi positiva” grazas “ao bo facer de Manuel e dos rapaces e monitores da asociación”.

Con esta cadeira o Concello pretende crear un servizo permanente para que as persoas con mobilidade reducida poidan facer sendeirismo de xeito programado acompañado dun equipo de voluntarios e voluntarias que xa se están a procurar.

Na seguinte xornada de proba Manuel percorrerá a ruta dos muíños do Folón e do Picón.

A cadeira todo terreo conta soamente cunha roda e con dous elementos de agarre, un traseiro e outro dianteiro. A persoa que a utilice debe ir acompañada de polo menos dúas persoas, xa que unha debe asegurar o seu equilibrio e outra encargarse da tracción e da dirección. Durante a xornada da Explanada do Horizonte tanto Manuel, como as persoas usuarias da asociación, e o equipo de goberno puideron comprobar de primeira man o mecanismo de funcionamento da cadeira e xa están listos para rutas con maior grao de dificultade.

Esta aposta polo sendeirismo inclusivo enmárcase dentro do proxecto Cocreando Sociedade, co que o Rosal trata de estreitar lazos entre tecido asociativo, administración local e entidades que traballan a prol da diversidade para deseñar de forma conxunta estratexias e iniciativas inclusivas.