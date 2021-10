A liga Nacional Feminina de Vela 2021 decídese esta fin de semana en Galicia

O Monte Real Club de Yates de Baiona organiza por delegación da Real Federación Española de Vela e co patrocinio do Grupo Isonor a final do circuíto estatal que encumbrará ao mellor equipo feminino de J80

Tras pasar por Bizkaia e Mallorca, esta fin de semana chega a Galicia a liga Nacional Feminina de Vela 2021, o circuíto nacional impulsado pola Real Federación Española de Vela que celebrará as súas probas finais en Baiona baixo a organización do Monte Real Club de Yates de Baiona e co patrocinio do Grupo Isonor.

A competición encumbrará ás mellores tripulacións de mulleres do país a bordo dun J80, un dos monotipos con maior auxe en España desde hai anos, cun importante número de unidades en Galicia, entre as que destaca a frota do Monte Real.

As gañadoras da liga Nacional Feminina sairán da clasificación conxunta da II International Women’ s Sailing Cup celebrada en maio no Real Club Marítimo do Abra – Real Sporting Club; a 39º Copa do Rey organizada polo Real Club Náutico de Palma; e as últimas probas desta fin de semana en Baiona.

Esta etapa final, presentada oficialmente este venres no Monte Real Club de Iates incluirá dúas xornadas regateras, o sábado para partir do mediodía e o domingo desde as once da mañá. Hai seis probas programadas, tres por día, e a regata darase por válida unha vez complétense dúas mangas. Os J80 deberán facer fronte a percorridos do tipo barlovento – sotavento, competirán en formato flota e puntuarán en tempo real.

A responsable de eventos deportivos do Monte Real, a regatista Marga Cameselle, cre que eventos como a liga Nacional Feminina de Vela son moi necesarios para seguir impulsando á muller no mundo da vela. “Aínda que é certo que se deron importantes pasos en prol da igualdade -asegurou na presentación oficial-, o certo é que o esforzo neste campo segue sendo moi necesario. E por iso estamos hoxe aquí, apostando unha vez máis pola muller”.

En termos similares pronunciouse o patrocinador do evento, o director xeral do Grupo Isonor, Jorge González Conca. “Para nós -dixo González- a aposta pola muller é un obxectivo claro de empresa e é por iso que decidimos apoiar esta competición. Compartimos con esta regata, co deporte e particularmente coa vela, valores de igualdade, sustentabilidade, superación, éxito e traballo de equipo; e todos eles estarán presentes esta fin de semana en Baiona”.

Tras os seus dúas primeiras etapas, a liga Nacional Feminina de Vela 2021 vai encabezada polo Dorsia Covirán (Mariña Burriananova), armado por Ana Pujol e Nuria Sánchez. O veleiro, patroneado por Marta Garrido, resultou vencedor nas dúas probas previas celebradas Bizkaia e Mallorca, pero será baixa nas regatas de Galicia por problemas de axenda. “Era o noso desexo poder disputar a final en Baiona -di a armadora Nuria Sánchez-, pero por cuestións de axenda do equipo non poderemos acudir. Nos apena porque sempre fai especial ilusión competir en Galicia e máis nun ano tan bo como este, con tantas vitorias conseguidas”.

A ausencia das actuais líderes sumará emoción a un final de competición no que si estarán as segundas e terceiras clasificadas provisionais: a tripulación do AGD do Real Club Náutico de Palma, que patronea Helena Alegre; e a do Decoexa do Real Club Náutico de San Sebastián, liderada por Olatz Muñoz. Ás baleares e ás vascas sepáranlles 5 e 8 puntos respectivamente do liderado do circuíto que ostentan as valencianas.

O Top 5 provisional da liga Nacional Feminina de Vela 2021 complétase co Biobizz Women de María Sánchez, do Real Club Marítimo de Santander, en cuarta posición; e o Grupo Cosentino – Lles Roches de Eva González, do Real Club Marítimo de Marbella, en quinto posto.

O domingo, unha vez finalizadas todas as probas previstas en Baiona, o Monte Real Club de Yates acollerá a entrega de premios ás gañadoras, que recibirán unha obra pictórica creada especificamente para a ocasión pola artista Willy Ramos Castro. Titúlase “Colle aire, voa e triunfa”, está realizada con técnicas mixtas de acrílico, óleo e pigmentos naturais sobre madeira e simboliza a simbiose da muller co mar a través da vela.

Á presentación oficial do evento, celebrada este venres en Baiona, tamén asistiron o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; e o deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez. Ambos coincidiron en sinalar a importancia de seguir apoiando iniciativas que loiten pola igualdade de homes e mulleres. “Desde a Deputación de Pontevedra -aseguraba o deputado Gorka Gómez- fai anos que apostamos pola muller, pola igualdade e polo feminismo. E facémolo con medidas reais, eliminando as diferenzas nas achegas a equipos masculinos e femininos que se producían hai anos. Son medidas reais que imos seguir aplicando”.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez, agradeceu especialmente o apoio de Isonor. “É importante que a empresa privada -dixo o rexedor- e as administracións colaboren con eventos que traten de loitar contra a brecha de xénero e loiten pola igualdade de homes e mulleres. Queda moito camiño por percorrer, pero xuntos traballaremos mellor e o esforzo e resultados serán maiores”.

FINAL DA LIGA NACIONAL FEMININA 2021

Monte Real Club de Yates · Baiona

Venres, 8 de outubro de 2021

16:00 · REUNIÓN DE PATROAS

17:30 · REGATA DE ENTRENAMENTO

Sábado, 9 de outubro de 2021

9:00 · APERTURA DA OFICINA DE REGATAS

10:30 · REUNIÓN DE PATROAS

12:00 · REGATAS

Domingo, 10 de outubro de 2021

11:00 · REGATAS

15:30 · HORA LÍMITE PARA SAÍDAS

17:00 · ENTREGA DE PREMIOS