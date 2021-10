Bueu presenta “Xogaldade” un xogo da igualdade destinado aos centros educativos do municipio

Este venres, o salón de plenos do Concello de Bueu acolleu o acto de presentación deste xogo que se distribuirá aos colexios para o traballo co alumnado

O Concello de Bueu, a través da concellaría de igualdade, elaborou un xogo da igualdade destinado aos centros educativos da vila. Esta iniciativa insírese na liña de colaboración establecida coa comunidade educativa porque, tal e como salientou Ana Isabel Otero, concelleira de igualdade, na rolda de prensa celebrada este venres, “as novas xeracións son o presente e o futuro e por iso propoñemos proxectos que traten a igualdade e que fomenten a reflexión”. Así, este xogo da igualdade, que foi deseñado pola empresa Andamiaxe con cargo aos fondos do Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero do ano 2020, concíbese coma un xogo de mesa “lúdico, ameno e divertido” no cal as persoas participantes deben tratar de adiviñar unha serie de preguntas sobre conceptos básicos de igualdade de xénero, co fin de erradicar o sexismo na sociedade e previr as violencias machistas.

Deste xogo editáronse quince copias, das que se entregaron dúas a cada un dos centros educativos da vila, tanto de primaria (CEIP A Pedra, CEIP Torre Cela, CEIP Montemogos de Beluso, CPR Virxe Milagrosa) como de secundaria (IES Johán Carballeira e IES Illa de Ons). A través del difundiranse contidos básicos de xénero a través da teoría feminista, cuestións arredor da socialización e das identidades de xénero, a prevención da violencia de xénero, as alternativas coeducativas e a igualdade en Bueu. Félix Juncal, alcalde de Bueu, apuntou que “é unha ferramenta útil que permitirá incidir no futuro igualitario e feminista, e cambiar este presente e pasado negros”. Pola súa banda, Montserrat González, directora do Centro de Información ás Mulleres, fixo fincapé na liña de colaboración cos centros educativos, pois “é importante traballar a coeducación dende as idades máis temperás para previr a violencia de xénero”.

Así mesmo, dende a concellaría de igualdade xa están traballando na programación de cara ao 25 de novembro, Día Internacional Contra as Violencias Machistas, e que este ano presentará unha campaña de cápsulas informativas que se difundirán nas redes sociais e da que se fixo un avance aos centros educativos, concretamente de dous vídeos sobre a eliminación do sexismo nos videoxogos e sobre o uso responsable das redes sociais.

“Xogaldade”

O xogo está formado por 5 bloques, con 10 preguntas por cada bloque. As promotoras desta iniciativa, indican que a idea e seguir ampliamdo os contidos.

BLOQUES:

1.- A igualdade a pé de rúa

2.- Abrindo os ollos ó sexísmo

3.-Afastando a violencia de xénero

4.- Comprométeste

5.- A igualdade na nosa vila