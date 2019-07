O Rainbow Warrior de Greenpeace chega a Vilagarcía de Arousa dentro da campaña ‘En marcha polo clima’

O Rainbow Warrior acollerá un concerto a noite do domingo 28 no que actuarán artistas nacionais como Uxía, De Pedro e Maika Makovski • As persoas que o desexen poderán visitar o barco nas xornadas organizadas de portas abertas • A entrada ao porto do barco está prevista a tarde do 24 de xullo.

O buque insignia de Greenpeace, Rainbow Warrior, chegará o vindeiro mércores 24 de xullo a Vilagarcía de Arousa, como parte do circuíto que está a realizar por distintas cidades españolas para demandar accións urxentes contra a crise climática. Aínda que inicialmente a organización ecoloxista tiña previsto recalar en Vigo, viuse obrigada a cambiar de plans ante a “hostilidade explícita e absolutamente desproporcionada” do presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga.

O obxectivo da visita do Rainbow Warrior é achegar á cidadanía a súa campaña En marcha polo clima que, baixo o slogan Cambia a Enerxía non o Clima, denuncia as graves consecuencias do cambio climático e informa das opcións dispoñibles para a participación cidadá activa na transición enerxética. Ás agresivas declaracións de Veiga súmase o feito de que a localización dos amarres concedidos pola Autoridade Portuaria de Vigo imposibilitaban a realización das actividades públicas previstas por Greenpeace (un concerto, talleres para a cidadanía, visitas guiadas polo barco e reunións con representantes políticos) que finalmente terán lugar en Vilagarcía de Arousa.

“Queixume profundamente que o señor López Veiga rexeitase reunirse connosco a bordo do Rainbow Warrior no Porto de Vigo e que, ademais, puxese todos os obstáculos ao seu alcance para que non se puidesen desenvolver as actividades públicas previstas para informar sobre a situación de emerxencia climática que vive este país, de igual maneira que o fixemos nos portos de Barcelona e Málaga. De aceptar a nosa invitación, tería a oportunidade de expornos directamente os avances en materia de protección do medio ambiente e loita contra o cambio climático que se están adoptando no porto, sen necesidade de recorrer aos excesos verbais e as ocorrencias que lle caracterizan cando fala de Greenpeace. Isto sería o apropiado nunha democracia moderna e avanzada e o que se espera de quen preside a Autoridade Portuaria dun porto de relevancia nacional e internacional”, declarou Mario Rodríguez Vargas, director de Greenpeace España.

“A nosa prioridade é a seguridade das persoas e ser fieis ao obxectivo da campaña contra o cambio climático coa que estamos a percorrer as costas europeas”, declarou Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace. “López Veiga é o único responsable de que a cidadanía viguesa non poida recibir ao Rainbow Warrior na súa cidade, como miles de persoas desexarían”. Greenpeace confía en que todas as persoas que desexaban visitar o Rainbow Warrior e participar nas distintas actividades programadas en Vigo póidano facer en Vilagarcía de Arousa e lamenta as molestias que a actitude de López Veiga púidolles causar. As autoridades de Vilagarcía mostraron unha actitude entusiasta coa visita do Rainbow Warrior e facilitaron a realización das actividades inicialmente previstas, cun horario ampliado para posibilitar unha maior afluencia de persoas.

CALENDARIO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES*

Lugar: Porto de Vilagarcía de Arousa (peirao por confirmar)

Entrada a porto: Mércores, 24 de xullo pola tarde (hora por confirmar)

Xornadas de portas abiertas:

Xoves, 25 de xullo: 10:00-13:00 h y 18:00-20:30 h

Venres, 26 de xullo: 18:00-20:30 h

Sábado 27 de xullo: 10:00-13:00 h y 18:00-20:30 h

Domingo 28 de xullo: 10:00-13:00 h

Obradoiro-mesa redonda de iniciativas de enerxía ciudadana ‘Cambia la Energía, no el Clima’: Venres, 26 de xullo: 11:00-13:30 h. Aberto ao público, previa inscripción.

Concerto: Domingo, 28 de xullo

Encontro de prensa: Lúns, 29 de xullo: 11:00 h

Saída de porto: Martes, 30 de xullo pola tarde (hora por confirmar)