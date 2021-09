O proxecto “Do Mosteiro a Santiago” viaxa por Galicia para divulgar a súa experiencia

O vídeo documental sobre esta experiencia vinculada ao cabalo de pura raza galega comeza un ciclo de proxeccións por diversas asociacións que traballan no eido da diversidade funcional

O proxecto “Do Mosteiro a Santiago”, unha iniciativa de Finca Moreiras organizada polo Concello de Oia e beneficiaria do programa O teu Xacobeo, segue a dar pasos adiante nos seus obxectivos de unir a posta en valor do patrimonio, a promoción e difusión do cabalo de pura raza e a creación de oportunidades. A través dun vídeo-documental, o proxecto difundirá a súa experiencia por distintos centros galegos que traballan con persoas con diversidade funcional.

A experiencia “Do Mosteiro a Santiago” desenvolveuse o pasado mes de outubro e nela participaron un centenar de usuarios e usuarias das asociacións Avelaíña, Arela, Aceesca, Juan María e San Xerome; os cales fixeron varias etapas da ruta xacobea entre Oia e Santiago acompañados por cabalos de Finca Moreiras.

A saída desde o Mosteiro de Oia, os distintos tramos percorridos por cada un dos grupos, a chegada a Santiago, as experiencias vividas polas persoas participantes e a especial relación forxada entre elas e os cabalos de pura raza galega quedaron documentadas nun vídeo elaborado por Ollomol Audiovisual.

Con algo máis de 20 minutos de duración, o documental é un fiel reflexo do acontecido nesta experiencia única de convivencia, superación e goce da paisaxe e o patrimonio vinculado ao Camiño de Santiago. Ao mesmo tempo, nel plásmase a especial dificultade de organizar e desenvolver a peregrinación en plena pandemia, nun momento de elevado nivel de restricións.

Agora, este audiovisual comezará un ciclo de proxeccións que o levará a percorrer as distintas entidades participantes, así como outras asociacións que traballan no eido da diversidade funcional. A primeira destas proxeccións tivo lugar o martes no Mosteiro de Oia e contou coa asistencia de representantes e persoas usuarias das entidades implicadas.

Proximamente, o vídeo tamén estará dispoñible na canle de Youtube do Concello de Oia.

Agradecementos

Como entidade organizadora, o Concello de Oia manifesta o seu agradecemento a Finca Moreiras polo deseño, posta en marcha e desenvolvemento da iniciativa “Do Mosteiro a Santiago”, así como ás distintas asociacións que participaron e se implicaron dun xeito tan intenso no proxecto.

Así mesmo agradece a colaboración da Xunta e o Xacobeo 2021 e da empresa patrocinadora Civis Global. Finalmente, tamén quere trasladar o seu recoñecemento ao Mosteiro de Oia, por permitir que o percorrido partise desde o emblemático cenobio cisterciense fundado no século XII, e a Ollomol Audiovisual pola súa dedicación.