O proxecto do estudo navarro Vaillo Irigay e Asociados gaña o concurso para construir WorldCarCenter de Vigo

De entre os quince proxectos seleccionados na fase final do concurso internacional de arquitectura para a construción do WorldCarCenter, hoxe coñeceuse a identidade do proxecto que onte, o xurado presidido por David Regades, elixiu como proxecto gañador.

O estudo navarro de Vaíllo Irigaray e Asociados foi o seleccionado para construír un edificio emblemático dedicado á investigación e innovación dos vehículos de transporte do futuro que, pola súa potencia, sitúe a Vigo como centro do Polo Europeo da Automoción.

Do proxecto gañador, presentado baixo o lema ECOHUB. WCC, o xurado valorou:

Da Calidade arquitectónica da Intervención:

Esta é sen dúbida, a proposta máis completa das presentadas. Constitúese como unha auténtica icona na cidade fronte ao Polígono e o estadio de Balaidos resolvéndoo mediante unha acertadísima transición que arrinca á altura das vivendas que conforman a fronte da rúa e termina nun potente xesto que lle outorga unha impactante presenza ao edificio cara ás zonas máis visibles.

Unha actuación singular, simbólica e cun marcado carácter industrial e tecnolóxico, conseguido mediante a potente malla perimetral metálica exposta como pel que, á súa vez, actúa como elemento de integración das vivendas preexistentes de maneira moi acertada.

Esta imaxe icónica e representativa adquire máis presenza, se cabe, pola noite, cando o edificio convértese nun expresivo e espectacular foco de luz que permite ver a través da estrutura industrial metálica toda a actividade que se está desenvolvendo no seu interior.

Unha distribución interior moi ben pensada, de gran flexibilidade e polivalencia que permitirá reorganizar os espazos para novas tecnoloxías ou usos que se poidan desenvolver no futuro.

O vestíbulo de acceso cara ao Polígono e o estadio parece en grao sumo acertado e configúrase como outro dos elementos para destacar da proposta polo seu impactante volume e expositor interior, na liña da estrutura de fachada parece un tremendo acerto e permite desenvolver nel innumerables propostas de exposición ou presentación para as actividades que se desenvolvan no interior.

O ” greenhublab” exposto na cuberta considérase outro gran acerto configurando no seu interior un agradable espazo de traballo, lecer ou intercambio de coñecemento evocando a convivencia entre o industrial e tecnolóxico co natural e ecolóxico.

A praza xerada baixo o edificio na parcela Este, salienta e resolve de forma brillante a conexión co río e complétanse con abundante arboledo xerando un espazo moi agradable.

Da Sustentabilidade ambiental:

Presentan un completísimo paquete de medidas de aforro enerxético, sistemas activos e pasivos de climatización e ventilación e xestión da auga bastante correctos con esquemas gráficos e detalles construtivos de @dicha medidas.

O espazo interior da cuberta permite a creación dun auténtico ecosistema dentro do edificio, mesturado e conexionado coas zonas de cafetería, restaurante e ” greenhublab”. Introducen especies arbóreas de ribeira para potenciar e rexenerar o paseo do río, á vez que establecen un diálogo co espazo exterior do edificio.

Do desenvolvemento construtivo da proposta para a súa execución formal:

A estrutura a base de sistema de costelas de fachada (fachada malla), chapones metálicos que lle dan estabilidade á estrutura, xunto con núcleos ríxidos e 4 alicerces por parcela conforman unha solución espléndida e sinxela de executar.

Xunto coas vigas de gran canto rigidizadas e os escasos alicerces intermedios conseguen dispoñer dunhas plantas moi flexibles.

A cuberta ponte resólvese tamén de forma sinxela por encima das vivendas sen afectar á súa estrutura.

O proxecto parece executable sen grandes complicacións axustándose ao orzamento estimado para iso. Por todo iso, a proposta presentada configúrase como a máis interesante neste apartado.

Das Propostas de minimización dos custos de mantemento do equipamento:

O esquema sinxelo do edificio fai que o seu mantemento non sexa complicado, salvo nas súas fachadas, para as cales presentan pasarelas de servizo que resolven de maneira afortunada tal circunstancia. A valoración é alta.

Da adecuación do programa funcional:

Proposta altamente flexible. A intercomunicación de espazos é moi boa. As circulacións están moi ben situadas e funcionan perfectamente. O esquema en planta é moi ordenado e moi polivalente con espazos de gran flexibilidade que nos permiten situar usos e oficinas practicamente onde queramo