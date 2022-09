O Porto de Vigo acolle a presentación do libro “A muller na mar: Historias de soños cumpridos”

O libro trasládanos o retrato de mulleres que se abriron paso durante o século XV e recolle o testemuño directo de mulleres que hoxe en día están a facer historia

O vindeiro venres 2 de setembro, ás 19 horas, na primeira planta do Edificio de Sesións da Autoridade Portuaria de Vigo (Peirao de Transatlánticos), será presentado o libro “A MULLER NA MAR: historias de soños cumpridos”. Escrito por Bartolomeu Cánovas e Raúl Villa, esta obra está prologada pola Ministra de Defensa, Margarita Robles, e a Conselleria do Mar Rosa Quintana.

En palabras dos autores: “Nesta obra o lector poderá atopar dous períodos históricos ben diferenciados. Unha primeira parte que se remonta á época do século XV, tempos escuros nos que xa houbo mulleres que se abriron paso. E unha segunda parte na que se ofrece o testemuño directo doutras mulleres que neste momento aínda están a facer historia”.

Varias mulleres compartiron as súas experiencias vitais cos autores e estes recollen as súas vivencias. Tal e como citan os escritores:

“Do relato xeral deste libro despréndese a satisfacción desas mulleres por alcanzar os seus soños ao cumprir uns obxectivos que ata fai moi pouco estábanlles prohibidos por lei”.

“O camiño das pioneiras non foi nada fácil de completar. Ademais de ter que derrubar as estritas barreiras legais existentes, tamén tiveron que loitar contra o arraigado machismo dunha sociedade que non vía con bos ollos que os traballos na mar fosen desenvoltos por mulleres”.

Está prevista a presenza no acto de presentación do libro da Delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández -Tapias Núñez; do Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; do decano en Galicia da AINE, Jorge Dahl; do Comandante Naval de Vigo, Antonio Couce; e da presidenta de FEMUPO, Raquel Touriño entre outras autoridades. Clausúraa correrá a cargo da Delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández -Tapias.

A asistencia será libre e gratuíta ata completar o aforo. Ao finalizar a presentación os autores dedicarán o libro, que se poderá adquirir alí mesmo, a aquelas persoas interesadas